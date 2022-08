NYHETSDAGEN: 15-åringens liv före mordet på Emporia • Ryska rädslan efter ukrainska attackerna • Svensk succé i friidrotts-EM

15-åringens liv före mordet på Emporia

En 31-årig gängledare sköts till döds och en förbipasserande 39-årig kvinna skottskadades vid skjutningen på köpcentret Emporia i Malmö på fredagen.

22 minuter efter det första larmet greps en 15-årig pojke på en gata i närheten av gallerian i Malmö.

Pojken, som är hemmahörande i Göteborg, är känd av polis sedan tidigare. Han omhändertogs enligt lagen om vård av unga, LVU, början av förra året.

Av domen som Expressen tagit del av framgår att socialtjänsten ansåg att pojken löpte stor risk att skada sin hälsa genom missbruk, brott och socialt nedbrytande beteende.

Han var misstänkt för flera grova brott, bland annat grov stöld och olaga hot, och hade uppvisat ett flyktbeteende genom att rymma hemifrån.

Hans mamma höll med socialtjänsten om att LVU var det bästa för sonen och tyckte att han borde placeras på ett SIS-hem med nödvändiga begränsningar.

Pojken själv motsatte sig LVU.

Enligt uppgifter till Sydsvenskan ska han ha rymt från ett LVU-omhändertagande.

Ryska rädslan efter ukrainska attackerna

Ryssland bygger upp vägspärrar kring den största staden på Krim, Sevastopol. Syftet är att intensifiera jakten på sabotörer efter de senaste veckornas attacker mot bland annat ammunitionsdepåer och flygfält. Under lördagen skedde ett drönarangrepp mot Svarta havsflottans högkvarter, enligt The Telegraph.

Vid vägspärrarna kontrollerades alla bilar som har ukrainska nummerskyltar som skulle ut eller in i hamnstaden under fredagen.

USA-baserade Institute for the Study of War, rapporterade på fredagen att en del av rapporterna om attacker är överdrivna men att de ändå har en viktig psykologisk effekt.

”Ryska myndigheter ökar påtagligt säkerhetsåtgärderna på Krim, vilket tyder på en växande oro bland ryska myndigheter och civila över hotet om ukrainska anfall mot bakre områden som tidigare ansågs vara säkra”, skriver ISW.

Jesper Hellström gör succé med omtalade bilderna

Trestegshopparen Jesper Hellström, 27, gjorde sitt första utomhusmästerskap i München, och tog sig till final där han slutade tia. En godkänd insats men det är inte därför svensken överrösts med meddelanden det senaste dygnet.

I ett av hoppen kom Hellström helt fel, flög raklång framåt i luften och landade på rygg. Hellström kunde inte hålla sig för skratt – och det är han inte ensam om.

Klippet har blivit en viral succé och plockats upp av medier världen över. Australiska news.com konstaterar att Hellström ”gör sin bästa laximitation” och brittiska Daily Mail menar att hoppet jämförts med fotbollsstjärnan Luis Suárez teatraliska dyk under tiden i Liverpool.

”Den svenske friidrottaren överraskade hela EM”, skriver spanska El Observador.

Hellström bara skrattar när han ska kommentera sin virala succé.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt otroligt vad folk har tyckt det var roligt och spridit det.

