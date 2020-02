NYHETSDAGEN: Stormen Ciara slår till - trafikstörningar och träd faller • Miljonregnet över Duplantis efter världsrekordet • Hanna, 20, bortsvept med våg i Hawaii

Stormen Ciara slår till - trafikstörningar och träd faller

Stormen drar in över södra Sverige. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stormen Ciara har slagit till mot Storbritannien. Flygplatser har stängts ned på de brittiska öarna och nu slår stormen mot södra Sverige.

– Det är fortfarande klass 2-varningar ute, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på Storm.

Ett flygplan som skulle till London från Landvetter tvingades vända tillbaka på grund av stomvindarna.

Men även tågtrafik, färjor och brotrafik väntas stoppas. Redan före stormen dragit in har bland annat Skånetrafiken ställt in tågtrafiken på sträckan Helsingborg - Teckomatorp och Malmö - Simrishamn. Tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad har också ställts in, eftersom det finns en risk att trä faller på spåret.

På väg 21 höjd med trafikplats Åstorp utanför Hässleholm har ett träd vält över vägen, vilket har stor påverkan på trafiken. Personal är på väg, skriver Trafikverket.

Miljonregnet över Duplantis efter världsrekordet

Armand Duplantis landade i Sverige under söndagen. Foto: PONTUS STENBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

På lördagen tog Armand Duplantis världsrekord i stavhopp.

Världsrekordet på 6,17 innebär att Duplantis har säkrat miljonerbelopp. 20-åringen har sedan tidigare tre stora sponsoravtal med Puma, Red Bull och Omega.

I sponsorkontrakten finns klausuler som nu löses ut i och med världsrekordet – och som enligt uppgifter till SportExpressen betyder ett miljonregn över Duplantis.

– Det faller ut både bonusar och höjningar om man gör sådana här saker, säger managern Daniel Wessfeldt.

Armand Duplantis om pengaregnet:

– Jag har mina saker som jag gillar men tänker inte så mycket på pengar även om jag kanske borde göra det, säger han.

Hanna, 20, bortsvept med våg i Hawaii

Hanna Wännerskog Foto: Privat

Hanna Wänerskog, 20, åkte i mitten av januari till Hawaii för bibelstudier. I fredags sveptes hon i väg av en stor våg och än har hon inte hittats trots en massiv sökinatsa.

”Hela världen har rasat och allt är ett enda kaos”, skriver Hannas pappa Marcus Wänerskog i ett Facebookinlägg som familjen vill dela med sig av.

Seith Gross, en av dem som ansvarar för sökningarna, säger på kustbevakningens Facebooksida:

– Vi uppskattar hjälpen från allmänheten och ber dem hålla avstånd till sökområdet mellan Waimea Bay och Haleiwa. Fartyg och flygplan som inte är involverade i sökandet, men som finns i området, kan försvåra för oss.