Nyfödd bebis smittad av coronaviruset

Tidigare i veckan sökte en gravid kvinna vård för lugninflammation på ett sjukhus i London. Läkarna misstänkte att hon hade drabbats av coronaviruset och hon testades och resultatet var positivt. Men provresultatet hann inte komma förrän hon fött sitt barn, skriver tidningen The Sun. Man testade även det nyfödda barnet och även det visade sig vara positivt, det gör bebisen till världens yngsta offer av smittan.

Under fredagskvällen flyttades mamman till en intensivvårdsavdelning då hennes symptom blivit kraftigare. Bebisen vårdas fortfarande på en vanlig avdelning, enligt de brittiska tidningarna.

Undersöker hur bebisen smittats

Nu försöker läkarna förstå hur bebisen har blivit smittad, om det har skett under graviditeten eller under födseln. Och personal som varit kontakt med mamman eller barnet har fått rådet att isolera sig själva, det säger en källa till The Sun.

