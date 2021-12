Inför nyår kan det bli ovanligt svårt att få tag på svensk oxfilé.

I år har slakten av nötdjur minskat med ungefär fem procent, enligt Svenska köttföretagen, branschorganisation för Sveriges åtta största slakterier. En siffra motsvarande 15 000 kor – och 30 000 oxfiléer.

Det senaste året har fler dessutom velat ha finare kött och framför allt har efterfrågan varit väldigt stark på ryggbiff, entrecôte och just oxfilé.

– Den stora förändringen är att man konsumerar fler ädla detaljer, berättar Hans Agné.

Nu har köttproducenterna problem med att få tag på samma mängd som vanligt. Under hösten har rapporter kommit om att filéerna har sålt slut och att lagren sinar.

Hans Agné menar att svenskar är dåliga på att använda fler delar av nötdjuret. Samtidigt ökar efterfrågan på inhemskt kött.

– Om man tittar på självförsörjningen, så klarar vi bara upp till 60 procent av vad vi förbrukar när det gäller allt kött. På oxfilé ligger vi betydligt under det, säger han.

Skaldjurspriserna kan skjuta i höjden

Yrkesfiskarna är inte oroliga för brist på fisk och skaldjur till nyår om det inte blir dåligt väder. Däremot förväntar de sig höga priser på nyårsklassikerna – speciellt räkan.

– Det är alltid stor efterfrågan. Just till nyår så kan det bli en fördubbling av priserna, säger Peter Ronelöv Olsson, yrkesfiskare och ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO.

– Är det då brist på oxfilé är väl risken att folk tittar mer på skaldjur, fortsätter han.

Svensk hummer har tidigare setts som en lyxvara och många väljer i stället den amerikanska, men det kan vara på väg att ändras.

– Vi ser också att folk unnar sig lite mera bra mat hemma, säger Peter Ronelöv Olsson.

Löjromen dubbelt så dyr

På Guldhaven Pelagiska i Kalix som producerar Kalix Löjrom, har man redan i november ”sålt bort allting”.

– Ica ville köpa förra veckan men vi hade ingenting att leverera, säger Anton Wallin, försäljningschef.

Anton Wallin berättar att löjromen sålt trots att priserna dubblerats under året. Nu kostar löjromen för 3 200 kronor per kilo före moms för butikerna att köpa in.

I augusti halverades fiskekvot för siklöja, som används till löjromen, och företaget konstaterade att det kunde bli brist framöver.

