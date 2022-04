Nyans partiledare Mikail Yüksel spänner blicken i kameran. En lugn gitarrslinga ligger som ljudkuliss i videoklippet där han uppmanar sina följare att dyka upp på partiets manifestation mot koranbränningarna på Mynttorget i Stockholm. Han är iklädd blåvitrandig skjorta och den korta luggen ligger klistrad mot pannan.

– Det är jätteviktigt att samla kraft och vara där nu på lördag för att markera mot islamofobin i Sverige. Samtliga partiledare för riksdagspartierna är inbjudna. Och jag vill varna er i förväg, låt er ej provoceras av provokatörer på plats. Det är en fredlig demonstration, som sagt.

Mikail Yüksel talar med mjuk stämma, men hans inlägg i sociala medier är ofta skarpa. Politiker i de etablerade partierna med utländsk bakgrund kallas för karriärister som springer Sverigedemokraternas ärenden. Och nyligen ville han sparka samtliga polischefer som beviljade den högerextrema dansksvenske politikern Rasmus Paludan tillstånd att bränna Koranen.

Nyans partiledare Mikail Yüksel vid demonstration mot koranbränningar på Mynttorget i Stockholm i lördags. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

De våldsamma upploppen som följde i flera svenska städer under påskhelgen har återigen fört upp det lilla identitetspolitiska partiets profilfrågor på den politiska dagordningen.

– Man får gärna kalla oss missnöjesparti om man vill det. Vi är bortom höger och vänster och tycker att de etablerade partierna har svikit invandrare och minoriteter, har Mikail Yüksel sagt i en intervju med Dagens Nyheter.

Jag är bekymrad över att Mikail Yüksel gör sig till talesperson för alla muslimer i Sverige

Nyans grundades 2019 och vänder sig till minoritetsgrupper, främst muslimer, och de driver bland annat att islamofobi ska bli en egen brottsrubricering samt att muslimer ska ha en minoritetsställning i grundlagen. Målgruppen bor primärt i Sveriges utsatta förortsområden.

Det vill Nyans Partiledaren Mikail Yüksel har en bakgrund i Centerpartiet och vill inte placera Nyans varken till höger eller vänster på den politiska skalan. De är till exempel för friskolor men kritiska mot marknadshyror. Här är några av partiets förslag: ✓ Erkänn muslimer och afrosvenskar som nationella minoritetsgrupper. Gör islamofobi och afrofobi till egna brottskategorier. ✓ Förbjud teckningar av profeten Mohammed och lagstiftning mot slöjor. ✓ Återinför tjänstemannaansvaret, som innebär att enskilda tjänstemän kan straffas om de gör fel, till exempel för att undvika felaktiga bedömningar inom socialtjänsten. ✓ Frys hyrorna i allmännyttan och bygg fler billiga hyresrätter. ✓ Låt privata utförare ta över misslyckade kommunala skolor i förorterna. ✓ Halvera momsen inom restaurangbranschen och slopa arbetsgivaravgiften för företag med färre än tio anställda. ✓ Stoppa svenska företag från att bedriva verksamhet på ockuperad palestinsk mark och verka för sanktioner mot Israel. ✓ Verka för att Turkiet och Bosnien får bli medlemmar i EU. Visa mer

– Nyans anlägger en bild av att hela det svenska samhället genomsyras av rasism. De använder islamofobikortet för att lägga locket på vad gäller stora samhällsproblem som vi behöver hantera. Det är en enkel och splittrande retorik, men lever man utanför samhället kan det vara lätt att köpa de här förklaringsmodellerna. Så funkar det med populism oavsett var på skalan man befinner sig, säger Liberalernas riksdagsledamot Gulan Avci, som varnat för Nyans i en debattartikel i Expressen.

– Jag är bekymrad över att Mikail Yüksel gör sig till talesperson för alla muslimer i Sverige, långt ifrån alla sympatiserar med den odemokratiska politik som Nyans går till val på. Risken är att muslimer som går till jobbet och lever vanliga liv får betala ett pris för det här. Partiet bidrar bara till att främlingsfientligheten ökar i samhället, fortsätter hon.

Utesluten ur Centerpartiet

Inför valet 2018 var Mikail Yüksel Centerpartiets toppkandidat i Göteborg, placerad intill partiledaren Annie Lööf på listan, efter en framgångsrik personvalskampanj. Men med bara veckor kvar till valdagen blev han utesluten ur partiet på grund av sina kontakter med den turkiska högerextrema gruppen Grå vargarna.

Annie Lööf tillsammans med Göteborgspolitikerna Rickard Nordin, Emmyly Bönfors och Mikail Yüksel 2017. Foto: NORA LOREK

Centerpartiet och Mikail Yüksel har olika versioner av petningen, men det dröjde inte länge förrän han avslöjade planerna på att starta ett nytt parti med integrationspolitik i centrum. Men de fortsatt nära kontakterna med Ankara oroar politiska motståndare. Nyans driver att Turkiet ska släppas in i EU och Mikail Yüksel insisterar på att president Erdogan är demokratiskt vald.

– Jag tror att Nyans har små marginaler att komma in i riksdagen, men jag oroas över att de faktiskt har en chans att komma in i olika kommunfullmäktigeförsamlingar. Partiledaren Mikail Yüksel verkar ha goda relationer till Turkiets auktoritära regim. Skulle Nyans komma in i våra demokratiska församlingar kan det ge Erdogan en möjlighet att fjärrstyra svensk inrikespolitik. Det vore väldigt allvarligt, säger Gulan Avci.

Eftersom vi har många med utländsk bakgrund i Sverige är det inte konstigt att det dyker upp ett parti som vill tala till minoriteter

Efter ett reportage av Dagens Nyheters Niklas Orrenius i höstas – där Mikail Yüksel bland annat förklarade att han vill bränna ner Lars Vilks konstverk Nimis – kom Nyans verkliga genombrott i samband med vinterns protester mot socialtjänsten.

Partiet har tagit avstånd från desinformationskampanjen där svenska myndigheter anklagas för att kidnappa muslimska barn, men hävdar fortsatt att socialtjänsten omhändertar barn enligt LVU på felaktig grund.

Mikail Yüksel vid en demonstration mot LVU och socialtjänsten på Möllevångstorget i Malmö i februari. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Partiet har profilerat sig i frågor med viss sprängkraft, som socialtjänsten och senast koranbränningarna. Det finns en förhoppning om att mobilisera väljare med lågt förtroende för politiken och partier, i områden med relativt lågt valdeltagande, säger statsvetaren Niklas Bolin, docent vid Mittuniversitetet som har forskat om svenska småpartier.

– Eftersom vi har många med utländsk bakgrund i Sverige är det inte konstigt att det dyker upp ett parti som vill tala till minoriteter, men man gör det enkelt för sig om man tror att det är en homogen grupp.

Siktar på kommunvalen

Niklas Bolin tror inte heller att Nyans klarar riksdagsspärren i höst, men liksom Gulan Avci bedömer han att partiet har större möjligheter att ta sig in i någon eller några kommuner, där tröskeln för nya partier är lägre.

– Man ska inte överskatta vilken betydelse Nyans spelar, och de spelar än så länge en ganska liten roll. Men genom kommunpolitiken får man en plattform att lyfta sin politik, och dessutom större ekonomiska möjligheter, som kan skapa bättre förutsättningar för partiet på sikt, säger han.

Nyans har tagit sikte på ett 20-tal utpekade kommuner och ett flertal regioner i de lokala valen. Storstädernas förorter är en betydelsefull del av strategin och Mikail Yüksel berättade nyligen för Mitt i Stockholm att han planerar att flytta från Göteborg till ”någonstans i Järvaområdet” inför valet.

Jag är helt övertygad om att vi kommer klara 12%-spärren till riksdagen i Malmö

En av Järvaprofilerna som kandiderar för Nyans är tidigare imamen och rektorn för Al-Azharskolan, Bashir Ali Aman, som nyligen avtjänat ett treårigt fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet efter att ha tömt friskolekoncernen på 10 miljoner och investerat pengarna i en muslimsk bank.

Enligt Mikail Yüksel är Bashir Ali Aman ”mycket respekterad bland minoritetsgrupper” och ”har blivit orättvist behandlad av statens olika instanser”.

I stället för att samla fyra procent i hela landet pekar partiledaren på möjligheten att ta sig till riksdagen genom att nå tolv procent i en enskild valkrets – nämligen Malmö. Den invandrartäta staden spås bli ett av Nyans viktigaste fästen.

”Jag är helt övertygad om att vi kommer klara 12%-spärren till riksdagen i Malmö”, skriver Mikail Yüksel på Facebook. Han har också publicerat olika beräkningar av antalet röster som krävs i olika valkretsar för att nå åtråvärda mandat.

Men även ett sådant scenario döms ut av statsvetaren. Det har nämligen aldrig hänt tidigare att ett parti har fått tolv procent i en enskild valkrets utan att samtidigt nå över fyra procent i riket. Däremot tror Niklas Bolin att Nyans gynnas av det stora medieintresset.

– I dag finns det dessutom många fler kanaler som partier kan använda för att nå ut med sina budskap, även om det kan göra det svårare att träffa en bredare grupp. Sverigedemokraterna var tidiga med att utnyttja sina egna kanaler och blev duktiga på sociala medier när de inte fick det utrymme man ville ha i traditionella medier. Det visade sig vara en lyckoträff, säger han.

Värvar S-politiker

Nyans uttalade målgrupp röstar traditionellt rött, och förutom att jaga Socialdemokraternas väljare har man även tagit sikte på dess företrädare.

I mars värvade partiet ordföranden i en lokal S-förening i Malmö, och ytterligare ett 20-tal aktiva socialdemokrater uppgavs då vara på väg. Även i Nyköping har Ibrahim Ben Alaya, ersättare i kommunfullmäktige, lämnat S för Nyans. Och Socialdemokraternas egen tidning Aktuellt i Politiken rapporterar att Nyans är på väg att värva flera S-politiker.

”Man får gärna kalla oss missnöjesparti om man vill det”, har Mikail Yüksel sagt. Här med tidigare V-politikern Ifrah-Degmo Mohamed från Akalla, som kandiderar för Nyans. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mikail Yüksel anklagade nyligen S-styret i Malmö för att försöka ”rädda muslimska röster” genom att arrangera en eidfestival i maj, en högtid som firas efter den muslimska fastemånaden ramadan. När det visade sig att festivalen är en årlig tradition valde han att tillfoga inlägget en rättelse, men gjorde samtidigt klart att han står fast vid sin kritik.

”Det räcker inte arrangera eidfest en gång om året när S gör allt för att göra livet svårare för muslimer”, skriver Mikail Yüksel bland annat.

Jag vill inte vara en del av deras marknadsföring

Uttalandet har retat upp kommunalrådet Sedat Arif (S), som i ett eget inlägg svarar att ”ett visst parti” sprider lögner och hetsar mot socialdemokrater i Malmö, ”särskilt dom med muslimsk bakgrund”.

Expressen har sökt Sedat Arif som avböjer att kommentera partiet Nyans. Flera andra politiker för S och V i Malmö och i Järvaområdet tackar också nej till en intervju.

– Jag vill inte vara en del av deras marknadsföring, förklarar en person.

Inte heller Nyans företrädare vill medverka i Expressen. Sedan en tid tillbaka uppger partiet att de bojkottar både tidningen och TV4.

Mikail Yüksel skriver i ett meddelande att han enbart ställer upp på en intervju mot villkoret att Expressen ber honom om ursäkt och korrigerar en granskning från 2018, om hans kampanjande vid valsedlarna på svenska konsulatet i turkiska Kulu, där han och många andra turksvenskar har sina rötter och brukar semestra.

”Allt annat; förvrängningar, faktafel och den fientliga inställningen kan jag smälta som politiker”, avslutar han.