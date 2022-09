Nyans inröstade i två kommunfullmäktige

Det står nu klart att partiet Nyans tar mandat i Botkyrkas och Landskronas kommunfullmäktige med 2,53 respektive 2,44 procent av rösterna.

– Landskrona visste vi, och Botkyrka visste vi också att vi skulle komma in innan att vi skulle komma in utifrån de siffror som vi har sett under ”övriga partier” där, säger Mikail Yüksel och fortsätter:

– Vi har satsat hårt, en av våra partistyrelseledamöter bor i Landskrona och jag själv har varit väldigt aktiv i Botkyrka där jag har ett stort nätverk. Så det är ingen överraskning för oss, egentligen, säger Mikail Yüksel.

Vilka frågor är det som har gjort att ni nått framgång i de här kommunerna?

– Jag kan se att det är samma frågor som vi drivit på riksnivå. Bland annat LVU, koranbränningarna, integrationsfrågan... det är våra valfrågor som fått in oss i de här kommunfullmäktige.

Tror på plats i Malmö kommunfullmäktige

Partiet hade siktet inställt på att komma in i Malmös kommunfullmäktige.

– Där saknar vi 0,07 (procent) just nu och det är nio distrikt som är kvar att räkna. Och de räknar om ogiltiga röster också så en chans finns fortfarande. Men kommer vi inte in kommer vi att överklaga i Malmö, säger Mikail Yüksel.

Känner du att valutgången – som den ser ut nu – har motsvarat era förväntningar?

– Nej, alltså vårt mål var definitivt högre. Vi hade räknat med några fler kommuner, med Malmö och Göteborg till exempel. I Göteborg har vi tyvärr misslyckats, i Malmö har vi fortfarande chansen. Vi är otroligt nära. Men vi är jättenöjda med resultatet i vårt första val, på knappt tre år har vi lyckats att bli Sveriges största parti utanför riksdagen och nionde största parti. Så vi är jättenöjda.

Under valdagen den 11 september så var det flera som hörde av sig och uppgav att företrädare för Nyans stod nära vallokaler och bedrev valkampanj, vad säger du om det?

– Det är lite svårt att kommentera om man inte vet vad det handlar om. Egentligen är det många som inte vet att det är tillåtet att kampanja 15 meter ifrån en vallokal. Man får göra vad man vill om det är 15 meter mellan. Om det är inom 15 meter får man bara dela ut valsedlar utan att kampanja, utan att prata, säger Mikail Yüksel.

