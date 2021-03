Nya Zeeland inför betald ledighet efter missfall

På onsdagen röstade Nya Zeelands parlament enhälligt igenom en ny lagstiftning som ska ge par som drabbats av missfall, eller dödfödsel, tre dagars betald ledighet från sina jobb, rapporter The New York Times.

Den nya lagen väntas träda i kraft inom de kommande veckorna, och avser alla som förlorar ett foster vid någon tidpunkt under en graviditet. Enligt Ginny Andersen, representant för Labourpartiet i parlamentet, är den nya bestämmelsen unik i sitt slag.

– Jag kände att det skulle ge kvinnor självförtroendet att ha möjligheten att be om den ledigheten om det behövs, i stället för att behöva vara stoisk och gå vidare med livet, när de vet att de behöver tid, fysiskt och psykiskt, för att komma över sorgen, säger hon till The New York Times.

