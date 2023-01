Nya värmerekord slagna i flera europeiska länder

Under årets två första dagar har det slagits – för tiden på året – värmerekord i länder som Polen, Danmark, Tjeckien, Nederländerna, Belarus, Litauen och Lettland, enligt väderdata som samlats in av klimatologen Maximiliano Herrera, rapporterar The Guardian.

Herrera skräder inte orden. Han säger att de nuvarande temperaturerna är ”den mest extrema händelsen i europeisk historia” och liknar det vid om Storbritanniens extrema värmebölja under juli förra året skulle vara spridd till ett enormt mycket större område och omfatta omkring 15 länder.

– Vi kan utan tvekan säga att det här är första gången som en extrem väderhändelse i Europa är jämförbar med de mest extrema i Nordamerika, säger klimatologen till The Guardian.

Extrema väderrekord har bland annat noterats i polska Korbielów, där 19 grader har uppmätts. Temperaturer som staden annars brukar notera på försommaren i maj.

I belarusiska staden Vysokaje har det uppmätts 16,4 grader. Det slår landets tidigare värmerekord för januari med 4,5 grader.

Bilbao i norra Spanien har också slagit värmerekord för januari med 24,9 grader.

På flera håll har det varit i grönt i Alperna till följd av värmen – vilket fört med sig att skidåkarna får åka på konstsnö.

I Villars-sur-Ollon är ovanligt grönt för den här årstiden Foto: Laurent Gillieron / TT NYHETSBYRÅN Grönt var det även i Insbruck under måndagen. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN Det traditionella kallbadet i polska Warszawa under nyårsdagen blev varmare än vanligt. I staden Korbielów uppmättes 19 plusgrader. Foto: STR/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Meteorologen: ”Extrem värme längs ett enormt område”

I Tyskland har det noterats 950 olika värmerekord på olika mätstationer i landet mellan 31 december och 2 januari, uppger Herrera för The Guardian.

Det går snabbare att nämna de få länder och områden där värmerekord inte har slagits: Norge, Storbritannien, Irland, Italien och sydöstra delen av Medelhavet, rapporterar The Guardian.

Alex Burkill, meteorolog vid Met Office, menar att orsaken till den för årstiden extrema värmen är en massa av varmluft som skapats utanför Afrikas västkust och sedan rört sig nordöst och dragits in över Europa genom ett högtryck över Medelhavet.

– Det har varit extrem värme längs ett enormt område vilket nästan, för att vara ärlig, aldrig har rapporterats tidigare, säger han till The Guardian.

LÄS MER: SMHI varnar för plötslig ishalka