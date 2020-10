Ett nederbördsområde från sydväst drar med sig snö in över stora delar av Mellansverige och södra Norrland, med risk för halka och stora problem i trafiken.

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för snö i Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län samt Jämtlands län.

– Det här är ett nederbördsområde som dragit in från sydväst så det är rätt mild luft och det gör att regnet och snön kommer tampas under dagen och under eftermiddagen kommer det alltmer övergå i regn – i alla fall i de södra delarna som har varningar, säger meteorolog Maria Augutis.

Halka i Värmland och Dalarna

Maria Augutis säger att det är svårt att precisera exakt var och när halkan kan slå till.

– Men framför allt skulle jag säga norra Värmland och upp över Dalarna eftersom det är där nederbörd kommer att falla i de största mängderna och gränsen mellan snö och regn är så hårfin.

– Längre österut, Dalsland, Västmanland, där kommer det nog att töa bort rätt snabbt. Men det betyder inte att man inte ska vara försiktig i de här områdena. Om man ser att snön lägger sig ska man inte ge sig ut utan vinterdäck.

Upp till 15 centimeter snö

I Gävleborg, Västmanland och Örebro rör det sig om mindre mängder, upp till fem centimeter, där snöfallet övergår till regn söderifrån under eftermiddagen.

I norra Värmland, Dalarna, och Västernorrland väntas fem till tio centimeter snö, men även där övergår snöfallet i regn senare på tisdagen.

I Jämtland kan det däremot falla upp till 15 centimeter snö under tisdag och onsdag.

Mer snö onsdag

Under onsdagen rör sig nederbördsområdet norrut, och ”en hel del” snö kan väntas i södra och mellersta Norrland, enligt Maria Augutis.

– Då kommer det att dra upp mer över Jämtland och Härjedalen, medan det längs Norrlandskusten – alltså Medelpad och Ångermanland – blir mestadels regn, säger hon.

– Det är för tidigt för varningar inför imorgon, det kommer nog under eftermiddagen. Men det skulle kunna bli fem till 15 centimeter även i norra Norrland när det här rör sig vidare under morgondagen.

Varmt i söder

När snöområdet rör sig norrut följer varmare luft, och med den, betydligt mildare temperaturer.

– Imorgon, mitt på dagen, visar modellerna att snön kommer ligga någonstans över mellersta Norrland och södra Norrbottens län, säger Maria Augutis och fortsätter:

– Bakom det här snöområdet, alltså längre söderut, har det dragit in riktigt mild luft. Det är fuktigt, det är lite dis och dimma, det kan vara en del duggregn, men nederbörden har då rört sig en bra bit upp över Norrland.

Redan under torsdagen kan temperaturen nå upp mot 15 till 16 grader i söder, och då främst sydöstra Götaland.

