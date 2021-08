Nya siffror: Stor ökning av könssjukdomar i sommar

Nya nationella siffror från Folkhälsomyndigheten, som den digitala tjänsten Hälsofakta har tagit del av, visar på en närmast explosionsartad snabb utveckling av könssjukdomen klamydia under sommaren 2021.

Enligt Hälsofakta är det första gången i år som antalet rapporterade fall av klamydia under en månad är högre än under en månad 2020. Siffrorna visar att det skedde en 68-procentig ökning, mellan juni och juli, det vill säga i paritet med den procentuella ökningen av antalet nya covid-19-fall under motsvarande period.

Julis siffra under 2021, avseende klamydia, är också högre än motsvarande siffra för juli förra året.

Kondomförsäljningen har ökat dramatiskt

Hälsofakta rapporterar också att de sett en kraftig ökning av antalet förfrågningar om könssjukdomstest i juli jämfört med månaden före. Man uppger också att kondomförsäljningen har ökat rejält under sommarmånaderna.

Samtidigt – vid sidan av antalet inrapporterade klamydiafall – har gonorrésmittan ökat månad för månad de tre senaste månaderna.

”Att gå med en obehandlad könssjukdom är inte bra. Det finns en risk att man kan bli skadad”, säger Lena Marions, överläkare vid KI. Foto: Karolinska institutet

Lena Marions, docent och överläkare i gynekologi vid Karolinska Institutet, är inte förvånad över de nya siffrorna för sommaren 2021. Samtidigt tror hon inte att ökningen enbart beror på att unga har börjat börjat leva mindre strikt efter att ha vaccinerat sig i spåren av pandemin:

”Folk har nog inte prioriterat att testa sig själva”

– Det känns inte jättekonstigt att det ökar. Hela beteendet förändras över tid. Man kan inte ha samma restriktiva liv hela tiden, det finns det ingen som klarar. Går man tillbaka i tid så kan man också se att det har varit mycket fester under våren, oavsett vaccination. Den här testningen har inte varit riktigt prioriterad under pandemin, och folk har nog inte prioriterat att testa sig själva under den här tiden heller.

Det förekommer mellan 30 000 och 40 000 klamydiafall i Sverige varje år. Toppen är ofta i september. Troligen är det en följd av ökad provtagning, enligt Lena Marions.

Gonorrén är betydligt mindre vanlig även om det har skett en viss ökning på senare år, enligt Lena Marions.

Det finns studier som pekar på att personer i sällsynta fall kan bära på klamydia upp till fyra år – utan att veta om det. Enligt Lena Marions läker dock smittan alltid ut av sig själv – även utan medicinsk behandling.

”En risk att man kan bli skadad”

– Men att gå med en obehandlad könssjukdom är inte bra. Det finns en risk att man kan bli skadad. Hos kvinnor kan det leda till kroniska buksmärtor och fertilitet. Är man gravid kan gonorré och klamydia skada barnet.

Även män kan drabbas av permanenta smärtor som en direkt följd av en obehandlad könssjukdom.

– De kan få inflammation i urinröret, och för en del kan de bli bestående. Fertilitetsrubbningar hos män är emellertid inte lika klarlagda som hos kvinnor, men sannolikt finns det ett samband.

Klamydia, gonorré och syfilis KLAMYDIA Smittar främst genom vaginala eller anala samlag. Den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Det är viktigt att du testar dig om du haft oskyddat sex eller om du har sveda och flytningar från underlivet, symtom som kan bero på klamydia. Klamydia kan infektera urinrör, ändtarm, svalg, livmoderhals och slida. Även ögonen kan smittas genom så kallad kontaktsmitta, att man får in bakterien från händerna genom att klia sig i ögonen till exempel. Möjliga symtom: Sveda i underlivet, till exempel då du kissar, flytningar från slidan, ändtarmen eller penis, ont i nedre delen av magen, pungen blir svullen och gör ont, blödningar mellan menstruationerna. Behandling: Antibiotika genom tablettbehandling. Källa: Doktor.se GONORRÉ En sexuellt överförbar infektion som överförs genom vaginalsamlag och analsamlag eller genom munsex. Det är viktigt att få behandling snabbt för att slippa följdsjukdomar och komplikationer. Utan behandling kan du få svårt att få till en graviditet. Möjliga symtom: Det svider när du kissar, flytningar från penis eller slida, flytningar från analöppningen, mellanblödningar, ont i pungen, röda och svullna ögon om du har fått sperma eller slidsekret där. Du kan också ha smittats utan att veta om det, då sjukdomen ofta inte ger några symtom. Behandling: Antibiotika. Källa: Vårdguiden 1177 SYFILIS En könssjukdom som orsakas av bakterier. Vanligaste sättet att bli smittad är genom att ha sex utan kondom. Du kan även smittas genom munsex. Syfilis går att behandla. Möjliga symtom: Vissa får symtom, andra inte. Det första, vid tidig syfilis, brukar vara att du får ett eller flera sår där du blivit smittad. Vanliga ställen att få sår på är: på könsorganet, runt ändtarmsöppningen, vid munnen. Behandling: Sprutor med antibiotika. Beroende på hur länge du haft syfilis får du sprutor en gång i veckan i en till tre veckor. Källa: Vårdguiden 1177 Enligt smittskyddslagen är en person skyldig att testa sig om denne tros ha smittats av syfilis, gonorré eller klamydia. Visa mer

”Syfilis fortsätter öka i vår målgrupp”

Expressen har även varit i kontakt med regionens mottagning Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Till avdelningen kommer män som har sex med andra män och transpersoner. Venhälsan har dock inte sett någon dramatisk ökning av gonorré och klamydia, enligt överläkare Finn Filén:

– Vårt intryck är att klamydia och gonorré är ungefär som en vanlig sommar. Vi har dock inga hårda data ännu. Däremot är det uppenbart för oss på Venhälsan på SÖS att syfilis fortsätter öka i vår målgrupp, det vill säga män som har sex med män. På vår mottagning diagnosticerar vi ungefär hälften av alla syfilisfall i Sverige.

”Således inte unikt för Sverige”

Antalet diagnosticerade fall av syfilis har ökat hos Venhälsan under tio år i rad, enligt Finn Filén.

– Liknande ökning har setts i storstäder i hela världen under senare år och är således inte unikt för Sverige.

Syfilis läker inte ut av sig själv – och kan ge svåra skador. Bästa skyddet är att använda kondom, enligt 1177 Vårdguiden.

– Anledningen till att infektionen blir vanligare är ett ändrat sexuellt beteende inom vår målgrupp. Mindre oro för HIV gör att användningen av kondom generellt har minskat och det är vanligt att ha många sexuella kontakter.