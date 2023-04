USA:s förre president Donald Trump siktar på att åter inta Vita huset – och har deklarerat att han ställer upp i presidentvalet 2024. Samtidigt är han i händelsernas centrum av andra skäl – brottsskäl. Men än så länge verkar de många brottsanklagelserna som riktats mot honom bara vara till hans fördel.

Tack vare en rapport över ex-presidentens privatekonomi till den federala valkommissionen får vi för första gången en inblick i Trump-imperiet sedan han lämnade sitt presidentskap 2021.

Där står det klart att hans valkampanjs samlat in över 350 miljoner kronor – bara under årets tre första månader.

En stor mängd av dessa pengar började trilla in i samband med det åtal som väcktes mot Trump av distriktsåklagaren på Manhattan i New York. Enligt kampanjmedarbetare samlades närmare hälften av dessa miljoner in bara under de två veckorna som följde åtalet, skriver The Independent.

Trump är inblandad i flera andra brottsutredningar och har försökt använda dessa till sin fördel. Han har bland annat sökt stöd från sina lojala fans genom att upprepade gånger hävda att åtalen är en ”politisk häxjakt” mot honom. Något som nu också verkar ha lönat sig.

Trumps sidosysslor

Förutom de hissnande summorna som valkampanjen dragit in har Trump bland annat tjänat bra på olika talaruppdrag, mer än 50 miljoner kronor. De digitala samlarbilderna som Trump lanserade i vintras föreställande honom själv som superhjälte verkar ha dragit in mellan en och tio miljoner kronor.

Mindre bra verkar det gå för sociala medieplattformen ”Truth Social”, Donald Trumps egen version av Twitter. Plattformen är värderad någonstans mellan 50 och 258 miljoner svenska kronor. Enligt rapporten har den hittills i år dragit in mindre än 2000 kronor.

