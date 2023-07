Nya ryska taktiken: Bromsa in Ukraina

Den ryska militären har under de senaste veckorna prioriterat att sakta ner de ukrainska trupperna i motoffensiven i södra Ukraina, skriver brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering om kriget i Ukraina.

Det görs med hjälp av ett stort antal minor, som ska bromsa framryckningen av stridsvagnar, skriver departementet. De ryska arméerna ska sedan ha försökt attackera ukrainska pansarfordonen med flygplan, helikoptrar och artilleri.

Trots att de ryska styrkorna har gjort en del framsteg i det tidiga skeendet av den ukrainska motoffensiven, skriver departementet att ryssarna lider av stora artilleribrister och ansträngda militärenheter.

Under veckan satte Ryssland in ytterligare 180 000 man i Ukraina, enligt uppgifter från den ukrainska militären. Trupperna ska ha satts in vid fronten i Bachmut och runt Donetsk.

– En stark grupp styrkor har satts in – över 120 enheter, säger Serhii Cherevatyi, talesperson för de ukrainska trupperna vid östfronten, enligt CNN.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade i ett uttalande under måndagen att striderna mot ryska trupper varit svåra.

”Förra veckan var tuff vid fronten. Men vi gör framsteg”, säger han.

”Vi rör oss framåt, steg för steg. Jag vill tacka alla som försvarar Ukraina och alla som hjälper till att leda Ukraina till seger”.

Den bilden delar den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). Ukraina ska ha gjort ”marginella framsteg” efter gårdagens operationer, skriver ISW.

Enligt Hanna Malyar, Ukrainas vice premiärminister, har operationerna genomförts runt Bachmut, gränsområdet mellan Donetsk och Zaporizjzja och i västra Zaporizjzja, skriver tankesmedjan.

Drönarattack under tisdagen

Under tisdagen har tre dönare som var på väg mot Moskva blivit nedskjutna, enligt uppgifter från den ryska statliga nyhetsbyrån Tass.

Två av drönarna blev nedskjutna i distriktet Novaya Moskva, nära den belarusiska gränsen i sydvästra Ryssland. Den tredje drönaren blev nedskjuten i den ryska staden Valuevo, som är belägen cirka 30 mil från Moskva.

Enligt nyhetsbyrån initiala uppgifter ska inga personer vara skadade. Flera flyg har blivit omdirigerade från Moskvas flygplats till följd av händelsen, skriver ryska medier.

Moskvas borgmästare Sergei Sobyanin beskyller Ukraina för attacken riktad mot huvudstaden, skriver The Guardian.

Maria Zakharova, talesperson för det ryska utrikesdepartementet, beskriver drönarattacken som ett ”terrordåd” .

”Kievregimens försök att attackera ett område där civil infrastruktur finns, inklusive flygplatsen som tar emot utlandsflyg, är ytterligare ett terrordåd”, skriver Zakharova på Telegram, rapporterar The Guardian.

Attacken har ännu inte bekräftats från ukrainskt håll.

