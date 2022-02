Nya regler om du är sjuk – det här gäller

Regeringen meddelade i höstas att man vill bygga ut sjukförsäkringen. Från och med den 1 februari sker några förändringar:

1. Personer som har behov av en längre tids vård ska kunna få sjukpenning även efter dag 365, om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagars sjukskrivning.

– Det är otroligt viktigt att människor får möjlighet att slutföra sin vårdinsats och sin rehabilitering för att kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

2. Ökad flexibilitet att arbeta deltid för den som är deltidssjukskriven. I stället för att arbeta ett visst antal timmar varje dag kan arbetstiden fördelas på ett sätt som skapar bäst förutsättningar för att återgå i arbete.

3. Behovsanställda (personer med olika former av tidsbegränsade anställningar) ska få sin sjukskrivning och sjukpenning bedömd mot just det arbete man kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden, inte mot vilket jobb som helst på arbetsmarknaden.

– Vi har haft en brist på flexibilitet i sjukförsäkringen som har inneburit att behovsanställda inte omfattas, eller att det varit svårt att kombinera deltidsarbete med en deltidssjukskrivning. Det har inte riktigt stämt överens med hur verkligheten ser ut i dag, säger Shekarabi.

4. Särskilda regler för äldre som har sjukpenning införs. Personer som är 62 år och äldre ska få sin arbetsförmåga bedömd hos den befintliga arbetsgivaren och inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor nära pensionen ska slippa ställa om till nytt jobb.

– Många som blir sjuka och utslitna nära pensionsåldern slås ut och täcks inte av försäkringen. De får nu lägre omställningskrav och det är rimligt när man är nära pensionsåldern, säger Ardalan Shekarabi.