Nya raketattacker vid flygplatsen i Kabul

Kabuls invånare vaknade på måndagsmorgonen till ljudet av flygplatsens försvarssystem C-Ram som dånade över staden. Expressens krigskorrespondent på plats, Magda Gad, rapporterar att upp till fem raketer ska ha avlossats mot flygplatsen och att dessa destruerats av försvarssystemet. Splitter ska, enligt Gad, fallit i botadsområden vid flygplatsen.

Attacken bekräftades senare av amerikanska regeringen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Enligt ögonvittnen till händelsen ska raketerna avlossats från en bil i området Khair Khana i Kabul, rapporterar Tolo News.

Det finns i nuläget inga uppgifter om några skador i samband med raketattacken.

Familj uppges ha dödats

En barnfamilj om nio personer, varav sex barn, uppges ha dött under gårdagens drönarattack i Kabul, Afghanistan.

Det yngsta offret var familjens tvååriga dotter uppger en av bröderna för CNN.

– De var en helt vanligt familj. Vi är inte ISIS eller Daesh, utan det här var vårt hem, där mina bröder och min familj levde, säger han.

Flera grannar i området försökte efter attacken att släcka de bränder som uppstått, och vittnar om att de såg flera döda.

USA: Målet var en självmordsbombare

Den amerikanska militären förnekade först kännedom om civila offer, men sade senare på söndagskvällen att de nåtts av rapporterna.

– Det skulle göra oss mycket nedstämda om det visade sig att oskyldiga fallit offer, sa militärens talesperson Bill Urban.

Enligt USA så var drönarattacken riktad mot en självmordsbombare som var på väg till flygplatsen i Kabul för ett attentat.

Rusar för att hinna evakuera i tid

Attackerna i Kabul sker samtidigt som deadline för USA:s utträde ur Afghanistan kryper allt närmare.

Enligt uppgifter, från två militärkällor, till Reuters kommer amerikanerna under måndagen fortsatt arbeta med att evakuera personer som är under ”akut risk”. Enligt samma källor har ett antal länder skickat in förfrågningar om liknande evakueringar.

– Vi har kapacitet för att ungefär 300 amerikaner, vilket vi tror är antalet som fortfarande befinner sig i landet, ska kunna ta sig till flygplatsen och åka med flygen, säger Biden-administrationens säkerhetsansvarige Jake Sullivan, enligt Al Jazeera.

Senast i morgon tisdag ska USA ha lämnat Afghanistan, deadline för utträdet har inte varit förhandlingsbart, enligt talibanerna.

