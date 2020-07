Nya prognosen: USA kan få 150 000 nya smittofall – per dag

Under torsdagen stod det klart att totalt 4 miljoner människor har bekräftats smittade av covid-19 i USA – för 16 dagar sedan var siffran tre miljoner.

Sedan pandemin först tog sitt grepp om landet har smittans epicentrum flyttat runt från New York vidare till Kalifornien och nu är även sydstaterna med delstaten Florida i spetsen.

Förra veckan gick Lilian Abbo, infektionssjukdomsexpert på University of Miami, ut och varnade för situationen i Florida.

– Det vi såg i Wuhan för ett halvår sedan, det händer här nu, sa hon enligt CNN.

Sent på torsdagen ställde president Trump in republikanernas konvent som var tänkt att hållas i just Florida.

”150 000 dagliga nya fall är möjligt”

USA har drygt 60 000 nya fall per dag. Det är en siffra som Morgan Stanleys bioanalytiker Matthew Harrison tror kan komma att öka betänkligt under hösten.

– Vi uppdaterar våra scenarion för den högre ihållande infektionstakten. Vårt mest optimistiska scenario reflekterar en liknande viruskontroll som i Europa, medan vårt mest sannolika scenario antar en platå i närtid följd av en ökad spridning i höst. 150.000 dagliga nya fall är möjligt utan en bättre kontroll av viruset, säger Harrison enligt CNBC.

Tidigare förutspådde Harrison att USA:s andra smittovåg skulle hamna på omkring 40-50 000 nya fall per dag.

Den senaste tidens eskalerande smittospridning i delstaterna Texas, Arizona, Florida och Kalifornien fick honom att revidera siffrorna.

– Vårt antagande om ett växande reproduktionsantal och därmed en ökning av antalet dagliga fall under resten av året är baserat på det faktum att spridningen av virus ökar under hösten jämfört med sommaren, främst på grund av att fler människor samlas i slutna utrymmen, säger Harrison.