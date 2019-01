Nya ministern attackerades direkt efter presentationen

Amanda Lind, tidigare partisekreterare för Miljöpartiet var kanske den största skrällen i Stefan Löfvens nya regeringsbygge som presenterades under måndagen.

38-åriga Amanda Lind efterträder Alice Bah Kuhnke som i stället ska kandidera till EU-parlamentet - och framrädde på statsministerns högra sida under presentationen.

”Respekterad politiker”

– Hon är en erfaren och respekterad kommun- och rikspolitiker som också har varit Miljöpartiets partisekreterare, sade han. I den här tiden när det är viktigt att värna kulturen, det fria ordet och att främja vår demokrati är jag glad att välkomna Amanda till regeringen, sa Stefan Löfven.

Lind som är legitimerad psykolog har sedan valet 2014 varit kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Härnösand, säger att det var viktigt för Miljöpartiet att få behålla ansvaret över kulturdepartementet.

– Det var självklart viktigt. Dels är kultur- och demokratifrågorna helt fundamentala för samhället. För ett fritt och öppet, demokratiskt samhälle med oberoende media och fria konstnärer. Vi har tagit fram ett kulturpolitiskt program under den här mandatperioden och vill gärna ha kvar den här posten för att kunna fortsätta jobba med frågorna, säger Amanda Lind och tillägger att hon fick frågan av statsministern "tidigare i veckan".

Hyllades lokalt

– Klart att man tar ett samtal med sin familj men jag brinner för frågorna och blev väldigt glad över att blir tillfrågad.

En ledare i Allehanda daterad 2016 och med rubriken "Nu kommer 08:orna och stjäl Amanda Lind också", konstaterade:

”I Härnösand är det ingen tvekan om att det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr tillsammans, inte S med ett stödparti i de gröna, och det är till stor del Amanda Linds förtjänst. Hon är dock inte bara väldigt uppskattad hos Socialdemokraterna, utan är också respekterad hos sina meningsmotståndare i oppositionen”.

Men den nya kulturministern blev också direkt efter Stefan Löfvens regeringsförklaring, ansatt på sociala medier.

”Sluta basha Amanda Lind, jag ser fram emot en hippie som kulturminister. Rökelser, chakramassage och tonvis med gräs på departementet. Det kommer bli snäppet mer seriöst än Alice Bah Kunke”, skrev moderaten Hanif Bali på Twitter.

Linnea Celik, som presenterar sig som folkhälsospecialist och grundare av Menstrualmuseum, ställde frågor på Twitter om Amanda Linds frisyr som hon ansåg vara "kulturell appropriering".

Bara timmar innan hon presenterades som ny minisiter hyllade Amanda Lind de miljöpartistiska statsråden under förra mandatperioden.

Sveriges nya kulturminister och tidigare partisekreterare för Miljöpartiet publicerade under söndagen, bara timmar innan hon presenterades som ny minister, en bild på Instagram där hon lyfte de miljöpartistiska ministrarna under den gångna mandatperioden - inklusive före detta bostadsministern Mehmet Kaplan som fick lämna under skandalartade former:

”Gustaf Fridolin, Isabella Lövin, Per Bolund, Alice Bah Kuhnke, Peter Eriksson, Karolina Skog – och mellan 2014–2016 Åsa Romson och Mehmet Kaplan – har som våra första gröna ministrar varit pionjärer, hjältar, som har kämpat varje dag för att förverkliga Miljöpartiets politik för miljö och klimat, demokrati, jämställdhet och rättvisa.”

2016 var Amanda Lind med på möte från vilket tidigare språkröret Eva Goës, hälsade ”nu får vi rå om Mehmet Kaplan”.

Tidigare språkröret Eva Goës i en Instagrampost från 2016.

Hanif Bali fortsatte sin markering mot Amanda Lind på Twitter med att plocka upp kulturministerns omnämnande av Kaplan.

Amanda Lind har ännu inte bemött varken Hanif Balis kommentarer eller svarat på frågan om hyllningen av Mehmet Kaplan.

På frågan tom vad som skiljer henne från företrädaren på posten, Alice Bah Kuhnke, svarar nya kulturministern:

– Vi ligger nära i de politiska frågorna, jag har stor respekt för det Alice har gjort.

Utnämningen av Amanda Lind möter besvikna relationer från vissa håll.

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg säger till TT:

– Jag är otroligt besviken. Jag hade hoppats att Socialdemokraterna skulle ta tillbaka kulturdepartementet. Kulturfrågorna blir en allt viktigare dimension i det här nya ideologiska landskapet. Det är som att S har gett upp kulturpolitiken en gång för alla.

– Det här är andra gången på raken vi nu får en kulturminister som aldrig profilerat sig i kulturpolitiska frågor över huvud taget. Hon pratar bara om mänskliga rättigheter, vilket inte är samma sak som kulturpolitik. Hon har aldrig uttalat sig i kulturpolitiska eller mediepolitiska frågor alls, säger Linderborg.

TT har även talat med Olof Lavesson, tidigare kulturpolitisk talesperson för Moderaterna, som uttrycker förvåning över att Miljöpartiet fortsätter att styra över kulturfrågorna. Han hade trott att det skulle bli en socialdemokratisk kulturminister efter fyra år med Alice Bah Kuhnke.

– Den andra förvåningen är att Amanda Lind är ett väldigt oprövat kort, säger Olof Lavesson som dock tillägger:

– Jag har träffat henne i hennes roll som partisekreterare och tycker att hon verkar vara en kompetent, rak och tydlig person.