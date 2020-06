George Floyds död i Minneapolis har väckt landsomfattande protester i USA och under helgen väntas nya demonstrationer.

I huvudstaden Washington uppgav polisen på fredagen att man från lördag kommer att stänga av stora delar av stadskärnan för trafik. Det är oklart hur omfattande protesterna kan bli. Under förra lördagen fanns omkring 10 000 människor på plats för att demonstrera mot rasism och polisvåld, enligt Washington Post.

Lokala medier uppger att en av protestmarscherna på lördagen ska gå till Trump International Hotel, ett stenkast från Vita huset.

Statyer har välts

Protesterna i USA har vuxit sedan George Floyd, 46, avled i samband med ett polisingripande i Minneapolis den 25 maj.

I flera städer har demonstranter vält statyer som förknippas med slaveriet och rasism, bland annat i Minneapolis.

Protester väntas även i andra länder under helgen. I Paris hålls en demonstration mot rasism och polisvåld under lördagen och restauranger i vissa delar av staden har uppmanats att hålla stängt, uppger New York Times.

I flera amerikanska städer och delstater har förslag om polisreformer klubbats igenom. Guvernören i New York meddelade under fredagen flera åtgärder, som att förbjuda stryptag som metod för poliser.