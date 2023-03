Nya kravet: Köp liftkort – även om du inte åker

Sportlovsveckorna är de mest intensiva för skidturism i Sverige, men det har blivit en dyrare semester. I en rapport av Länsförsäkringar kostade en fjällresa till Åre för en familj med två barn 20 800 kronor 2013, samma resa kostar nu 36 286 kronor.

Framför allt är det priserna på liftkort som har skjutit i höjden.

Ett veckokort för en familj med två barn under sportlovet kostar 9 300 kronor i Sälen, i Åre över 10 000 kronor.

Men sedan en tid tillbaka finns också en ny regel hos Skistar, som dominerar den svenska marknaden. Ett krav har införts på att de som bor i stugor bokad via Skistar under sportlovsveckorna måste köpa liftkort varje dag under vistelsen. Något som gäller alla över sju år.

”Det är horribelt”

Det nya kravet har fått många fjällresenärer att reagera, däribland Claes Andersson från Linköping.

– Jag tycker det är horribelt att de tvingar oss att köpa veckolånga skipass (liftkort). Skistar missbrukar sin ställning. Det är ungefär som att Vingresor skulle tvinga alla att köpa till samtliga utflykter under vecka 28-29 på charterresor till Mallorca, säger Claes Andersson som tillsammans med frun Anna har besökt de svenska fjällen under många år.

Tidigare åkte paret mycket utför men föredrar nu att mest åka längdskidor.

Den nya regeln har dock gjort att Claes Andersson och hans fru har varit tvungna att avstå att åka med sina barn och barnbarn till fjällen i vinter.

– Vi har inte råd att köpa liftkort till ingen nytta. Våra barnbarn kan inte vara lediga från skolan någon annan vecka än sportlovet, och det är då de här reglerna gäller. Och vi kan därmed inte åka med våra barnbarn under sportlovet, säger Claes Andersson.

Skistars svar: ”Gäller ett urval”

Petra Hallebrant, PR- och kommunikationschef på Skistar, förklarar i ett mejl till Expressen varför man har infört liftkortskravet för vissa av deras boende:

”Vi paketerar boende och skipass för backnära boenden under vissa perioder så att alla som vill åka alpint hos oss också ska få göra det. Det gäller dock ett urval av boende, vi tvingar aldrig någon utan det finns alltid alternativ att tillgå där man bara kan boka boende, antingen hos oss på Skistar eller via någon annan stugförmedlare på våra destinationer. I tillexempel Sälenfjällen finns det över 50 000 kommersiella bäddar där vi på Skistar förmedlar 15 000 av dessa”.

Claes Andersson berättare vidare att det i deras fall handlade om en stuga, hyrd via Skistar, som låg fyra kilometer från backen.

– Jag hade köpt detta för boenden i backen, men inte om man hyr en stuga flera kilometer från backen, det känns inte okej, säger han.

