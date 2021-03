Nya fyndet: Fler koraller än forskare tidigare trott

Den globala uppvärmningen hotar korallrevens överlevnad och det ekosystem som hör till.

En ny studie från Australien visar att antalet koraller är fler än vad som tidigare uppskattats. Det innebär att utrotningshotet mot de djur som lever nära korallreven inte är lika stort som tidigare befarat.

Men forskarna varnar för att korallrevens utarmning fortfarande har en förödande effekt på det närliggande ekosystemet.

– Även om de inte försvinner inom det kommande decenniet, kan de minska med 95 procent och sedan kommer deras roll i ekosystemet gå förlorad. Det kommer innebära att vi tappar livsmiljön för vissa fiskarter tillexempel, säger forskningsledaren Andy Diezel vid ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies på James Cook University till The Guardian.

Halv biljon arter i risk

Forskarna analyserade över 900 korallrevsplatser i stilla havet och analysen talar för att det finns lika många koraller som det finns träd i Amazonas regnskogar. Vidare uppskattar forskarna att det finns närmare en halv biljon arter som livnär sig vid korallreven.

Andy Diezel menar att studiens resultat inte bör undergräva de effekter som den globala uppvärmningen har på korallrevens ekosystem, utan att oron inför utrotningshotet bör omprövas.

Det finns fortfarande ett lokalt utrotningshot som kan få förödande konsekvenser för det närliggande ekosystemet förtydligade han för The Guardian.

LÄS MER: Ovanligt korallrev upptäckt i Medelhavet utanför Italien

Se mer