I förra veckan tog sig Audrey Hale, 28, in på en skola i Nashville, USA, och dödade sex personer – varav tre barn, nio år gamla. Skolans rektor sägs ha konfronterat Audrey Hale för att skydda elever och personal och sköts då ihjäl.

Enligt polisen tog sig Audrey Hale in på skolan med två automatvapen och en pistol och totalt avlossade hon 152 skott.

När polisen anlände till skolan stormade de byggnaden och konfronterade Audrey Hale inom loppet av ett par minuter, varpå hon oskadliggjordes med åtta skott.

Audrey Hale inne på skolan, samtidigt som personal och elever gömde sig. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Något motiv är ännu inte känt, men hon var en tidigare elev på skolan. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Meddelandena – innan massmordet

Nu har polisen gått ut med nya detaljer om tiden innan skolskjutningen och det manifest, samt de anteckningar, som Audrey Hale lämnade efter sig, rapporterar tv-kanalen Fox13.

Audrey Hale uppges ha planerat skolskjutningen i ”flera månader”.

Hon hade skrivit ner sina planer, dokument som senare hittades i dels Audrey Hales bil, dels i hennes lägenhet.

”Hon dokumenterade under en flera månader lång period, i journaler, sina planer att utföra ett massmord på skolan”, skriver Nashville-polisen.

Innan massmordet kontaktade Audrey Hale en tidigare lagkamrat från ett basketlag. Hon berättade att hon inte längre ville leva. Lagkamraten såg meddelandena cirka 20 minuter innan larmet om skolskjutningen inkom. I ett av meddelandena skrev Audrey Hale att något ”hemskt var på väg att hända” och bad om förlåtelse.

”Min familj vet inte vad jag är på väg att göra. En dag kommer allt att gå ihop. Jag har lämnat mer än tillräckligt med bevis bakom mig. Men något hemskt är på väg att hända”, skrev hon bland annat, utan att specificera vad hon syftade på med ”bevis”.

Tre av de meddelanden som Audrey Hale skickade till sin tidigare lagkamrat. Foto: Fox13

Inspirerades av andra massmördare

Enligt polisen hade Audrey Hale regelbunden kontakt med ett flertal läkare och uppges ha lidit av en ”emotionell störning”.

Något motiv för massmordet har ännu inte framkommit. Däremot var Audrey Hale en tidigare elev vid skolan, vilket ”bevisen” kan ha att göra med.

Däremot uppges 28-åringen ha hämtat inspiration från andra massmördare i USA.

Under 2023 har 136 masskjutningar hittills ägt rum i USA. Skjutningarna har lämnat runt 200 personer döda, enligt officiell statistik. Bara under april månad har, i skrivande stund, sex masskjutningar registrerats. Totalt har närmare 11 000 personer dött av skottskador i USA under 2023, självmord inkluderade, varav 64 barn och 376 tonåringar, enligt Gun Violence Archive.

