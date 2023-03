Nya detaljer om apornas sista tid i Furuviksparken

Här beskriver Furuviksparken händelseförloppet i sin egen utredning.

På morgonen den 14 december arbetar en djurvårdare och en hantverkare i två av schimpansernas hägn. När de är klara glömmer djurvårdaren att låsa en av gallerdörrarna till ett av hägnen.

Vid en låskontroll runt tolvtiden samma dag missar två djurvårdare den olåsta gallerdörren.

När aporna sedan slussas in i hägnen upptäcker en djurvårdare att en schimpans har tagit sig ut ur hägnet och att ytterligare en schimpans är på väg ut genom den olåsta gallerdörren.

Djurvårdaren försöker då locka tillbaka schimpansen men misslyckas. Personen larmar i komradion och sätter sig själv och sin kollega i säkerhet.

• Efter cirka fem minuter senare konstaterar personal att tre schimpanser tagit sig ut i parken. Utomhus är det runt 15 minusgrader.

Skyttar tillkallas. Tillsammans med djurvårdare bildar skyttarna lag som kör runt i parken och letar efter schimpanserna.

• Cirka 45 minuter efter rymningen upptäcks två av schimpanserna vid parkens tivoliområde. De bedöms inte vara på väg tillbaka till schimpanshuset.

• Efter samråd med flera veterinärer, där sövning utesluts, fattar parkens vd och djurchef gemensamt beslutet att de två schimpanserna måste avlivas.

• Under eftermiddagen gör tre schimpanser flera försök att ta sig ut i parken via fönster. En av dessa beskjuts med hagelgevär. Skottet tar dock inte dödande, utan schimpansen återvänder in i huset och stannar där.

De två andra schimpanserna som försökt ta sig ut via fönster avskräcks dock inte av skottet, utan fortsätter att ta sig ut i parken från fönstret.

Djurparken bedömer att risken är stor att schimpanserna tar sig ut i parken. Beslut fattas om att avliva dem. Skotten avlossas när schimpanserna är innanför fönstren.

• Senare under eftermiddagen och kvällen ser personalen alla överlevande schimpanser inne i schimpanshuset. Även schimpansen som först rymde har återvänt på egen hand.

• Under torsdagen, fredagen och lördag morgon görs olika insatser för att säkra schimpansernas hägn. Schimpanserna får värme och mat.

• Lördagen den 17 december klockan 9.06 lyckas djurvårdare säkra schimpanserna i deras hägn.

Källa: Furuviksparken