Stephen Paddock, 64, misstänks ha planerat masskjutningen från Mandala Bay hotell noggrant.

Han checkade in på lyxhotellet Mandala Bay i Las Vegas redan på torsdagen den 28 september och förde under helgen metodiskt in tio resväskor med vapen, skriver Daily Mail.

På söndagskvällen lokal tid hade omkring 22 000 personer samlats utanför hotellet för att ta del av Route 91 Harvest Festival.

Paddock knackade ett hål i fönstret i lyxsviten på 32:a våningen med en hammare och lät sedan kulorna regna ner över folksamlingen. 59 människor dödades och 527 skadades innan Paddock själv tog sitt eget liv.

Nya bilder inifrån hotellrummet kastar nytt ljus över attacken och den enorma vapenarsenal som Paddock laddat upp med.

Bredvid den misstänkte massmördarens livlösa kropp på hotellrummets golv syns mängder med vapen och ammunition.

Avlossade mer än hundra skott per minut

På rummet ska polisen totalt ha återfunnit 23 skjutvapen slängda i soffor och fåtöljer.

Ett av vapnen ska ha modifierats för att göra det helt automatiskt. Två av dem ska enligt Daily Mail ha varit halvautomatiska AR-15-gevär.

Det gjorde det möjligt för Paddock att avlossa mer än hundra skott per minut. Vapnet ska även ha haft ett holografiskt sikte och ett överdimensionerat magasin, vilket betyder att Paddock hade möjlighet att avlossa längre serier av skott innan han behövde ladda om.

Polisens insatsstyrka stormade Paddocks rum 72 minuter efter att attacken startat. Enligtpolisen hann Paddock skjuta i nio minuter efter att det första larmsamtalet inkom.

På flera av polisens bilder inifrån hotellet syns förödelsen i hotellkorridoren och inne på hotellrummet, som nu är avspärrad för teknisk undersökning.

En kamera ska enligt Daily Mail ha varit installerad vid ingången i en serveringsvagn så att Paddock kunde upptäcka när polisen var på väg.

Enligt polisen ska han ha skjutit medan de arbetade med att bryta upp dörren men när de väl tog sig in i hotellsviten hade han hunnit ta sitt eget liv.

En Colt AR-15 hittades i rummet.

Ska ha tjänat miljoner på fastighetsaffärer

Motivet bakom den dödliga attacken är fortfarande en gåta för polisens utredare.

På ytan passar Paddock inte in i bilden av en typisk massmördare, han är äldre än än den typiske gärningsmannen bakom skjutningar och det är inte känt att han ska ha lidit av några former av psykiska problem.

Han ska i sitt vuxna liv ha flyttat mellan 27 olika adresser i Nevada och Florida, men förutom det ska han ha levt ett till synes tillbakadraget liv.

Paddock var ostraffad sånär som på en trafikbot.

Han arbetade med att investera i fastigheter i staden Mesquite där han bodde, men även i Kalifornien och i Texas. Enligt hans bror tjänade han miljoner på fastighetsaffärerna.