Nya beskedet: Alla operationer ställs in

Det började i slutet på förra veckan.

Under fredagen ställdes ett 30-tal operationer in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anledningen var att sjukhuset inte har fått sina leveranser av sjukhusmaterial.

Sedan 1 oktober är Apotekstjänst AB ny leverantör av sjukvårdsmateriel till Örebro, Uppsala, Sörmland, Dalarna och Västmanland.

För SVT berättade Petter Karlsson, förvaltningschef för en gemensam nämnd för de fem regionerna, vad som har hänt:

– Det som hänt är att Apotekstjänst inte kunnat leverera ut artiklar i den omfattning som har behövts. Det handlar bland annat om IT-system som inte har fungerat, och om att inleveransen till lagret inte har fungerat fullt.

”Saker som inte fångats riktigt bra”

Anledningen ska vara att det blivit problem i början på oktober, när Apotekstjänst skulle ta över det gamla beställningssystemet.

– Det är komplicerade övertag med alla beställningssystem från regionerna. Vi har haft en införandeplanering men ändå är det saker som inte fångats riktigt bra, berättade vd:n för Apotekstjänst AB, Tomas Hilmo, för Dagens Nyheter.

Materialbristen har fått hela region Uppsala att gå upp i stabsläge och under helgen kom beskedet att operationer även ställs in under måndagen.

Nu kommer nya dråpslaget – efter ett möte har Akademiska sjukhuset i Uppsala bestämt att all planerad slutenvård och planerade operationer ställs in även under tisdagen och onsdagen.

Fortfarande problem med leveranser

Orsaken är återigen bristen på sjukhusmaterial och stoppet gäller fram till torsdagsmorgonen.

– Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser, till exempel en större olycka, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Beslut gällande torsdagens planerade operationer kommer att fattas under onsdag förmiddag.

Kallar till nytt möte

Socialstyrelsen har kallat regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Dalarna till ett extramöte med anledning av bristen på sjukvårdsmateriel, rapporterar SVT Uppsala.

– Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Mikael Köhler.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.