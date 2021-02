Nya avslöjanden under riksrätten mot Trump

Första dagen av riksrätten mot Donald Trump handlade om huruvida rättegången rimmar med konstitutionen och överhuvudtaget skulle kunna hållas.

En omröstning gav grönt ljus för att fortsätta processen.

Åklagarnas upplägg: Provokationen Attacken Skadan

Under onsdagen behandlades själva åtalsfrågan – om Donald Trump anstiftat uppror inför stormningen av Kapitolium den 6 januari.

En stormning där fem människor, inklusive en polis, dog.

Åklagarna berättade att de kommer lägga upp sina anföranden i tre delar:

Provokationen: ”Lögnen: Valet blev stulet”

Attacken: ”Stoppa stölden”

Skadan: ”Slåss utav bara helvete för att stoppa stölden”

Åklagaren Jamie Raskin inledde med att hävda att Donald Trumps agerande var ”det största sveket mot presidentseden i USA:s historia”.

– Han såg våldet komma, och var inte det minsta förvånad, sa han.

Åklagarna har flaggat för att de under dagen kommer visa upp tidigare okända videoklipp från stormningen och varnat känsliga personer för innehållet.

Senare under riksrätten började åklagarsidan visa filmer som skildrade hur Kapitolium-poliserna konfronterades av en förkrossande majoritet Trumpsupportrar – men ändå försökte slå tillbaka dem med sina knytnävar när de såg sina kolleger bli attackerade.

Tidigare ej visade övervakningsfilmer inifrån Kapitolium visar hur Trumpsupportrarna tar sig in. Den röda pricken visar var i byggnaden Trumpsupportrarna befinner sig. Här tar sig en mängd Trumpsupportrar in.

Polisernas desperata radiokommunikation spelades upp där de konstaterade att det var ett komplett upplopp.

Trumpsupportrarna lyckades till slut ta sig in i Capitolium genom att först slå sönder fönsterrutorna bredvid porten, för att sedan sparka upp portdörren inifrån.

Åklagarna hävdar: Trump planerade för anklagelserna sedan i våras

Sedan presenterade åklagarna en omfattande dokumentation där det framfick att Donald Trump redan i våras började kratta manegen för vad som komma skulle genom att flera gånger offentligt påstå att det enda sättet kan kunde förlora på var genom ett omfattande valfusk.

En tweet från i juni förra året visar hur Trump redan då började prata om fusk med poströster och att valet ska bli riggat.

Redan i juni påstod Donald Trump att presidentvalet 2020 skulle bli riggat. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

En anklagelse han direkt återkom till när vallokalsundersökningarna visade att han gick mot förlust i presidentvalet.

Anklagelser som han återupprepade under talet den 6 januari, som var lagt strax innan Joe Biden skulle certifieras av kongressen under ledning av vicepresident Mike Pence.

Trump började marknadsföra protestmarschen redan i december förra året och lovade att det ”skulle bli vilt”.

Donald Trump fortsätter framföra ogrundade anklagelser om valfusk och uppmanar följarna att komma till Washington den 6 januari för att protestera. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

– Han sa åt dem att slåss utav bara helvete. Och de tog helvetet med sig till oss, sa Jamie Raskin.

Joe Neguse: ”Det här var inte 'bara ett tal'”

Åklagarna återkommer till det som blev Donald Trumps återkommande slogan under hans sista månader vid makten: ”Stop the steal” och hans uppmaning om att ”fight like hell” mot valresultatet.

I slutet av talet uppmanade Donald Trump sina supportrar att marschera längs Pennsylvania Avenue till Kapitolium.

– När i vår historia har ett tal lett till att tusentals personer har gått till attack. Dödat en polis. Det här var inte ”bara ett tal”. Det var inget som ”bara hände”, sa demokratiska åklagaren Joe Neguse, som berättade hur han själv fick gömma sig i kongressalen när våldsbejakande extremister stormade byggnaden och började närma salen.

Medan Trumpsupportrarna försökte, och sedan lyckades storma kongressen och under lång tid medan de belägrade den – var det helt tyst från Donald Trump.

– Tänk på de som dog. På de över 140 skadade poliserna. Fråga er själva, om – så snart det här började – presidenten hade gått ut i tv, gått ut på Twitter och sagt ”stoppa attacken” med hälften så mycket undertryck som han sa ”stoppa stölden”, hur många liv hade vi kunnat rädda? sa Joe Neguse.

Proud Boys mordplaner mot Pence och Pelosi

Dagarna innan attacken hade Capitolium-polisen och Homeland Security berättat att de beslagtagit många skjutvapen från Trumpsupportrar som kommit för att lyssna på hans tal och delta i marschen mot Kapitolium.

Åklagarna visade upp videoklipp på rasande Trumpsupportrar som skanderar ”Fight for Trump” och vrålar ”vi bjöds in av USA:s president”, när de stormar kongressbyggnaden.

Flera timmar in i våldsamheterna – när dödsoffren redan var ett faktum – uppmanade Donald Trump på Twitter och i en video supportrarna att gå hem, och la till ”ni är väldigt speciella människor” och ”vi älskar er”.

Domstolshandlingar med vittnesmål från Proud Boys om vad de tänkte göra med Mike Pence och Nancy Pelosi. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Domstolshandlingar med vittnesmål från Proud Boys om vad de tänkte göra med Mike Pence och Nancy Pelosi. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Joe Neguse visade upp domstolshandlingar med vittnesuppgifter från medlemmar i Proud Boys som deltog i stormningen. I handlingarna berättar de att de skulle ha dödat vicepresident Mike Pence, som Donald Trump hetsat mot eftersom han vägrade att inte certifiera Joe Biden som ny president och bryta mot lagen, om de hade hittat honom. De berättade även att de letade efter representanthusets dåvarande talesperson, Nancy Pelosi, för ”att skjuta henne i hennes jävla hjärna. Men vi hittade henne inte”.

