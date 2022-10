Faran för hundar i Malmö – köttbullar fyllda med spik

Polisen i Malmö har under flera år försökt identifiera gärningspersonen eller personerna bakom illdåden mot stadens hundar.

Attackerna startade redan 2020 och är nu uppe i tresiffriga tal. Händelserna har rapporterats från stora delar av staden.

På onsdagen kunde polisen lägga ytterligare tre ärenden till anmälningshögen.

Vid 08.30-tiden på tisdagen upptäcktes flera bullar med glassplitter i vid Högerudsgatans park i Limhamn utanför Malmö.

09.15 upptäcktes flera köttbullar med småspik och häftstift vid Bobergsängen i närheten av Mariedalsvägen i Malmö.

09.40 kom så rapporter om en köttbulle med häftstift på en sträcka längs Mariedalsvägen i Malmö.

I flera år

Händelserna har rapporterats som ”förgöring” – när någon avsiktligt sprider gift, sjukdom eller annat som riskerar att skada djur eller växter.

– Det är ingen frisk person som ägnar sig åt detta, säger polisens presstalesperson Nils Norling.

Händelserna har pågått till och från i flera år. I de preparerade bullarna har det funnits både glas, avbrutna rakblad och spik. Men polisen har aldrig lyckats identifiera någon misstänkt gärningsperson.

– Det krävs i princip att man tar vederbörande på bar gärning, alternativt filmar händelseförloppet, säger Nils Norling.

Före tisdagens händelser kom det in flera anmälningar under våren. Under sommaren har Malmö varit förskonat från liknande attacker.

– Från polisens sida har vi hela tiden sett allvarligt på brottsligheten. Vi har lagt ner stora resurser på fallen, säger Nils Norling.

Även i rastgårdar

Han konstaterar dock att det inte är lätt med att identifiera varken fingeravtryck eller DNA-spår på den här typen av föremål.

– I de tre senaste fallen har anmälningarna gjorts från ett relativt snävt område. Det verkar också vara samma typ av föremål som använts. Men det är fortfarande svårt att säga om det är en eller flera personer som agerat, säger Nils Norling.

Vid ett tillfälle tog Malmöpolisen hjälp av experter från NOA, Nationella operativa avdelningen, för att skapa någon form av gärningsmannaprofil. Men inte heller det ledde polisen till ett genombrott i spaningsarbetet.

I flera fall uppges de preparerade bullarna även ha placerats i kommunens speciella hundrastgårdar – där ägarna fritt kan släppa sina husdjur.

– Vi har fått uppgifter om att hundar farit illa. Det är oerhört orala djur som gärna försöker ta allt i munnen, säger Nils Norling.

Hundarna riskerar att skadas allvarligt både i munnen och i mag-tarmkanalen om de får den här typen av föremål i sig.

Uppmanar allmänheten

Nils Norling uppmanar allmänheten att hålla fortsatt koll över sina hundar. Men också att anmäla alla misstänkta händelser.

– Man frågar sig vad som driver den här typen av aktioner? Det är ingen frisk människa som agerar så här. Det kan vara någon som drivs av ett allmänt hat mot samhället, men också någon som rent allmänt njuter av situationen, säger Nils Norling.