Nya anklagelser mot Sugardaters: ”De lever på prostitution”

Fenomenet ”sugar dating” innebär att en man eller kvinna köper umgänge, inte bara av sexuell natur, av någon. Inom den världen av relationer finns sajten ”Sugardaters” – ett slags Tinder för den som vill köpa eller sälja tid, umgänge och sin kropp. Sajten har omskrivits av Expressen vid flertalet tillfällen under de senaste åren. Det har handlat om allt från våldtäktsmän som rekat efter offer med hjälp av sajten men också om att den använts som en handelsplats för prostitution.

Polisinspektör Simon Häggström är specialiserad på just sexhandel och beskriver i Sveriges Radios ”Kaliber” sajten som att de ”lever på prostitution”. Även han har granskat sajten. Vid ett sådant tillfälle kom han i kontakt med en 14-årig flicka som i flera år sålde sin kropp på ”Sugardaters”.

– Vi hade hittat en profil på Sugardaters, där det i min värld var helt tydligt att den här kvinnan som utgav sig för att vara 18 år då i profilen, sannolikt mycket väl kan vara under 18. Vi måste försöka identifiera henne. Och jag utgav mig för att vara en man som ville träffas. Och den här kvinnan svarade då att hon ville träffas. Och precis som vi trodde så visar det ju sig att hon var minderårig, berättar han i ”Kaliber”.

– Jag kommer ihåg att jag tänkte att den här tjejen inte kommer att överleva sin 18-årsdag. Så dåligt skick var hon i.

Vd:n ”Olyckligt att minderåriga bryter mot våra regler”

I Kalibers granskning av sajten finner de 16 fällande domar under de senaste sex åren som handlar om våldtäkter, barnporrbrott och sexköp som skett via Sugardaters. De flesta som utsatts har varit under 18 år.

Sajten har varit verksam sedan 2013 och har nästan en miljon medlemmar. Enligt en av grundarna, som numera lämnat företaget, har man försökt ta krafttag mot sexhandeln på sajten.

Men när Sugardaters vd Allan Pettersson konfronteras med det faktum att minderåriga sålt sex på deras hemsida skjuter han skulden ifrån sig.

”Det är olyckligt att minderåriga bryter mot våra regler och skapar profiler på sidan med ond avsikt! Vi upptäcker några av dem tidigt. På Sugardaters lägger vi stora resurser på att ta bort användare som bryter mot våra riktlinjer”, skriver han i ett mejl till Sveriges Radio.

LÄS MER: Fejkade sexköp och dold kamera