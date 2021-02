New Yorks demokratiska guvernör Andrew Cuomos kris fördjupas. På lördagen klev en andra före detta anställd fram i New York Times och anklagade honom för sexuella trakasserier. Charlotte Bennett, som började arbeta för Cuomos administration i mars förra året, säger att guvernören vid upprepade tillfällen ställt intima, personliga frågor till henne. Det ska ha handlat om frågor om hennes sexliv, om hon var monogam i sina förhållanden, om hon någonsin hade varit med en äldre man – samtidigt som han sa att han var öppen för förhållanden med kvinnor i 20-årsåldern.

Cuomo ska enligt Bennett aldrig ha gjort några fysiska närmanden, men hans syfte tvekar hon inte om.

– Jag förstod att guvernören ville ligga med mig. Jag kände mig fruktansvärt obekväm och rädd. Jag undrade hur jag skulle ta mig ur situationen och räknade med att mitt jobb var kört, säger hon till tidningen.

Fixerad vid sexuella övergrepp

Charlotte Bennett berättar också om hur Cuomo nästan verkade fixerad vid det faktum att hon tidigare i sitt liv utsatts för ett sexuellt övergrepp.

”Sättet han upprepade 'Du våldtogs och utnyttjades och attackerades och sveks' om och om igen samtidigt som han tittade rakt in i mina ögon kändes som taget ur en skräckfilm”, skrev hon i ett sms till en vän.

Cuomo säger i ett uttalande att han tillsatt en utredning av händelserna, som ska ledas av den tidigare federala domaren Barbara S. Jones. Han förnekar inte att han ställt intima frågor, men menar att han försökt uppträda som mentor åt henne.

”När hon kom till mig och berättade om att hon genomlevt ett sexuellt övergrepp och hur det format henne och hennes pågående försök att skapa en organisation för att hjälpa andra i hennes situation, försökte jag vara stöttande och hjälpsam”, skriver Cuomo i uttalandet.

”Jag gjorde aldrig några framstötar mot Ms. Bennett, det var inte heller min mening att göra något opassande”, fortsätter han.

Tidigare i veckan gick en annan tidigare medarbetare till guvernören ut på Twitter och anklagade Cuomo för trakasserier. Lindsey Boylan hävdade då att Cuomo hade kysst henne mot hennes vilja och att han föreslagit att de skulle spela klädpoker.

Andrew Cuomo anklagas för att vara mobbare

Fallet för Cuomo har varit högt och kommit snabbt. Efter en svår inledning av pandemin förbättrades situationen i New York snabbt och Cuomo ansågs ha hanterat krisen på ett exemplariskt sätt. Hans popularitet steg och hans presskonferenser om läget gav honom till och med en Emmy.

Men för ett par veckor sedan avslöjade New York Post att Cuomo hade mörkat dödstalen på New Yorks ålderdomshem under coronapandemin. Därefter har anklagelserna om Cuomos aggressiva stil haglat. I The New Yorker berättar Ron Kim, medlem i New Yorks delstatskongress, om hur Cuomo hotat med att ödelägga hans karriär och i New York Daily News beskriver förra medarbetaren Karen Hinton Cuomo som en mobbare.

