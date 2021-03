Nya anklagelsen mot Cuomo: Det var aggressivt och sexuellt

Händelsen ska ha inträffat i maj 2017. New Yorks guvernör Andrew Cuomo var i Greece, i norra New York, för att inspektera översvämningar där. Bland invånarna som fick besök fanns Sherry Vill, 55, som på måndagen under en presskonferens med stjärnadvokaten Gloria Allred blev den nionde kvinnan som anklagar guvernören för sexuella övertramp.

Kort efter att han kom dit ska han ”aggressivt och på ett sexuellt sätt” ha tagit tag i hennes ansikte och kysst henne på kinderna.

– Han tog tag i min hand och drog mig intill sig. Han lutade sig över mig och kysste mig på kinden. Jag bar på min lilla hund och trodde att han skulle klappa hunden, men i stället trängde han sig fram och kysste mig på andra kinden på vad som kändes som ett väldigt sexuellt sätt, sa Sherry Vill på pressträffen, enligt New York Post.

Förklaringen: Han är italienare

Därefter ska han ha förklarat sitt beteende med att ”det är vad italienare gör, kysser på båda kinderna”.

– Jag kände mig chockad och förstod inte vad som just hänt... jag är italienare och i min familj kysser familjemedlemmar varandra. Främlingar kysser inte, speciellt inte första gången de möts, säger Sherry Vill.

På vägen därifrån ska han även ha sagt till henne att hon var vacker – för att återigen ta tag i henne och kyssa henne på båda kinderna. De sista kyssarna fångades på film av Sherry Vills son, som också postade en bild på händelsen på Facebook.

– Sättet han tittade på mig och hans kroppsspråk gjorde mig väldigt obekväm. Det kändes som att han var väldigt flirtig och betedde sig olämpligt, särskilt framför min familj och mina grannar, säger Sherry Vill.

Två utredningar av Andrew Cuomo

Sammanlagt nio kvinnor, de flesta tidigare eller nuvarande kollegor, har nu anklagat Andrew Cuomo för olämpliga kommentarer om deras utseende, oönskade kramar och kyssar eller kommentarer som tolkats som inviter till att ha en affär med honom. En kvinna, som valt att vara anonym, har sagt att han även tagit på hennes bröst inne i guvernörsbyggnaden.

Cuomo har nekat till att ha tagit i någon på ett olämpligt sätt, men har bett om ursäkt om han orsakat att någon känt sig obekväm. Alla anklagelser – samt skandalen som pekar på att han medvetet mörkat coviddödsfall på äldreboenden – har gjort att en lång rad politiker krävt hans avgång.

Just nu pågår två parallella utredningar av anklagelserna. New Yorks chefsåklagare Letitia James har tillsatt en utredning och delstatskongressen har inlett en riksrättsutredning.

Kvinnorna som anklagar Andrew Cuomo Lindsey Boylan, 36 Tidigare medarbetare som var först ut med anklagelser. Har sagt att guvernören ville spela klädpoker med henne och att han oönskat kysste henne på munnen. Charlotte Bennett, 25 Tidigare medarbetare som anklagade Cuomo för att ha fört många intima samtal med henne och ställt frågor om hennes sexliv. Han ska också ha slagit fast att han är öppen för att ha förhållande med kvinnor i 20-årsåldern. Anna Ruch, 33 Arbetade inte för Cuomo. Träffade guvernören på ett bröllop, där han ska ha gått fram till henne, tagit tag i hennes ansikte och frågat om han fick kyssa henne. Ruch berättar att hon drog undan huvudet samtidigt som han närmade sig och lyckades pussa henne på kinden. Ana Liss, 35 Arbetade för Cuomo mellan 2013 och 2015. Har sagt att Cuomo under den tiden gjorde flera framstötar, genom att ta henne långt ner på ryggen, kyssa hennes hand och fråga ut henne om hennes kärleksliv. Karen Hinton, 62 Arbetade för Cuomo när han var bostadsminister under Bill Clinton på slutet av 1990-talet. Har berättat om ett tillfälle då Cuomo ska ha kallat upp henne på ett hotellrum i samband med en jobbtillställning. Där ska han ha omfamnat henne och när hon försökte ta sig loss ska han ha dragit tillbaka henne, innan hon lyckades lämna rummet. Anonym kvinna Arbetade för Cuomo och kallades till guvernörsbyggnaden för ett litet tekniskt problem med mobiltelefonen. Väl där ska han ha stängt dörren om dem för att därefter ta henne på brösten innanför blusen. Jessica Bakeman Journalist som skrev själv i en krönika i New York Magazine om att hon sexuellt trakasserats av Cuomo vid upprepade tillfällen under hennes karriär. I krönikan skriver hon om oönskade kommentarer inför kollegor och hur han ofta kunde hålla om henne – hårt – och posera för bilder. Alyssa McGrath Arbetar fortfarande i Cuomos administration. Säger att Cuomo helt öppet tittat rakt ner i hennes tröja, frågat henne personliga frågor om hennes äktenskap och sagt att hon varit vacker. Visa mer

LÄS MER: Guvernör Andrew Cuomo hotas av riksrätt