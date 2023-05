Ny studie: Stenmjöl från Grönland kan fånga koldioxid

När Grönlands glaciärer nöter mot bergen bildas ett slags ”mjöl” av sten.

Nu visar ny forskning att detta stenmjöl kan användas för att fånga upp koldioxid, skriver The Guardian.

Enligt tidningen producerar Grönlands inlandsisar en miljard ton stenmjöl varje år, som sen blir till lera under ismassorna. När naturliga kemiska reaktioner gör att mjölet bryts ner uppges det binda koldioxid från luften i karbonatmineraler.

Koldioxid fast i stenmjöl

Detta är vanligtvis en långsam process men forskare tror att man kan snabba på den, och med hjälp av så kallad ”förstärkt vittring” få bort miljarder ton koldioxid från atmosfären – och därmed motverka den globala uppvärmningen.

Varje ton stenmjöl beräknas kunna fånga upp cirka 250 kilo koldioxid, skriver The Guardian.

– Om du vill att något ska ha en global påverkan måste det vara enkelt. Du kan inte ha en massa sofistikerade saker med alla slags högteknologiska komponenter. Ju enklare desto bättre, och inget är enklare än lera, säger professor Minik Rosing vid Köpenhamns universitet till tidningen.

Han tillägger att detta stenmjöl har bildats på Grönland i tusentals år, och att det finns så mycket att hela jordens jordbruksmarker skulle kunna täckas med det.

Spritt på åkrar i Danmark

I Danmark har man testat sprida stenmjölet på åkrar, bland annat där Carlsberg odlar korn skriver The Guardian, och tagit prover av jorden under tre års tid. Resultatet har sen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of greenhouse gas control. Där framgår det att ett ton av stenmjölet från Grönland har tagit upp cirka 14,6 kilo koldioxid över tre år.

Forskarna konstaterar samtidigt att det behövs fler studier för att slå fast deras beräkningsmetoder.

Så kan biokol minska koldioxiden i atmosfären