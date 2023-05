Ny studie: Skyskraporna får New York att sjunka

Det finns över en miljon byggnader i New York, inklusive ett stort antal skyskrapor, som sammanlagt väger närmare 771 000 000 000 kilo.

I en ny studie slår ett forskningsteam fast att New York sjunker en till två millimeter per år under den enorma tyngden.

”Vissa områden sjunker dock betydligt snabbare”, skriver geologen Tom Parsons och hans kolleger vid United States Geological Survey i studien.

Det är i synnerhet Lower Manhattan som uppges vara i fara, men det lyfts även farhågor om Brooklyn och Queens.

Forskarna: New York är extremt sårbart

Att New York sjunker gör staden ”extremt sårbar” för naturkatastrofer, enligt studien.

Forskarna skriver att hotet om stigande havsnivåer är väsentligt större i New York än längs övriga östkusten i USA.

”New York står inför stora utmaningar när det gäller faran för översvämningar”, står det i studien.

Forskarteamet anser att varken politikerna eller aktörerna som bygger skyskraporna i New York tar situationen på tillräckligt stort allvar.

”Två orkaner orsakade dödsfall och kraftiga skador i New York. 2012 pressade orkanen Sandy in havsvatten i staden. Stadens avloppssystem kunde inte hantera den kraftiga regnmängden från orkanen Ida 2021”, står det i studien.

”Växande problem längs kusten”

I takt med att New York sjunker ifrågasätter forskarna om skyskraporna kommer att kunna fortsätta stå emot framtida orkaner.

Forskarna pekar på ”kombinationen av landssänkningar genom både mänsklig påverkan och jordskorpans rörelser, stigande havsnivåer och ökande orkan-intensitet”.

”Dessa faktorer tyder på ett växande problem längs kusten. När husgrunder ständigt utsätts för saltvatten kan det resultera i att armering rostar och betong försvagas”, står det i studien.