Ny studie: 90 procent får antikroppar efter corona

Den isländska studien har publicerats i tidskriften The New England Journal of Medicine. I den har forskarna undersökt förekomsten av antikroppar mot covid-19 hos över 30 000 personer.

Resultatet visade att 9 av tio – 90 procent – hade utvecklat antikroppar. Patienterna hade dessutom kvar skyddet under de fyra månader som forskarna gjorde uppföljningar.

90 procent får antikroppar

SvD har pratat med Gunilla Karlsson, vaccinimmunolog vid Karolinska universitetet. Hon menar att andra grundligt genomförda studier nått liknande resultat.

– Utan en positiv PCR-test som visar att man faktiskt har haft en sars cov-2-infektion är det svårt att dra slutsatser. Styrkan med den isländska studien är att man har sådan information. Av de 1 215 personer som testade positivt för pågående virusinfektion utvecklade 1 107 personer antikroppar, vilket är över 90 procent, säger hon till tidningen.

Tidigare studier har visat på lägre grader av antikroppsskydd efter covid-19. Enligt Gunilla Karlsson kan det bero på olika anledningar. Till exempel kan studiepersonerna ha haft andra infektioner än covid-19. De kan även ha haft så milda infektioner att immunförsvaret tagit hand om viruset innan antikroppar utvecklats, skriver SvD.

Kan utveckla T-celler

En studie från Karolinska sjukhuset har även visat på att patienter kan utveckla T-celler efter corona, trots att de inte påvisar antikroppar.

Oavsett hur en immunitet för covid-19 utvecklas vet ingen hur länge den stannar kvar. Folkhälsomyndighetens bedömning är att någon form av immunitet finns kvar i sex månader.

