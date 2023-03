Ny snösmocka på väg – drar in från Atlanten

På onsdagen bredde ett flera decimeter tjockt snötäcke ut sig i stora delar av Stockholm.

Invånare tog till skidor och snöskoter när ett hundratal busslinjer runtom hela länet ställdes in.

Busskaoset kan fortsätta onsdagsdygnet ut.

– Det är dåligt, beskriver SL:s presstalesperson Claes Keisu, kortfattat läget under onsdagseftermiddagen.

Under dagen har snöfallet avtagit något. Men det kan ta många timmar innan allt är bortröjt och bussarna kan gå som normalt igen.

– Vår gissning är att det kommer nog att dröja större delen av det här dygnet innan trafiken är tillbaka i normala gängor igen, säger Claes Keisu.

– Vi ställer inte in trafiken för att jäklas med resenärerna, utan det är för att trafikledningarna bedömer att det inte är säkert att köra. Vi har haft ett antal mindre incidenter med bussar som glidit av och kört i diket.

Köldknäpp och potentiell ny smocka

Under natten är det ett nytt snöfallsområde som letar sig in över Sverige, västerifrån. Det väntas komma en hel del snö över Göteborg, upp över Svealand och södra Norrland under torsdagen. Men inte så mycket snö som under de senaste dagarna.

Soldater vid kungliga slottet i Stockholm skottar snö. Foto: ALI LORESTANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

På torsdagen väntas det också bli rejält kallt i stora delar av landet, men upp mot tio minus på natten även i söder. Kylan ser ut att hålla i sig under helgen.

Sedan kan nästa vädervändning komma. Just nu befinner sig ett större nederbördsområde över Atlanten, som väntas nå stora delar av Sverige på måndag. Det är för tidigt att säga om det kommer ställa till problem, men just nu ser området riktigt kraftigt ut.

– Det kommer troligen komma i form av regn i Götaland, men kan slå över i snöfall över Svealand, och där kan det komma ganska stora mängder. Om man kollar på hur det ser ut nu så är det i samma kaliber som snöovädret som drog in i förrgår. Men det är ju ett tag kvar, det kan ändra sig, temperaturer kan ändra sig och nederbördsområdet kan ta en annan bana. Men det finns risk för att det kan bli ett nytt oväder på måndag, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt, meteorolog på Storm.

LÄS MER: Bussar och flyg inställda i snösmockan

Domen: ”Inget fungerar”