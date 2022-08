Foto: The Presidential Office of Ukrai / TT NYHETSBYRÅN

En förflyttning av ryska trupper och en förnyad attack mot Charkiv.

Det tror det brittiska försvarsdepartementet och den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War väntar på krigshorisonten.

”Den ryske presidenten Vladimir Putin kan ha beordrat ryska trupper att inta Charkiv”, skriver ISW i en ny rapport.