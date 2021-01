Ny lockdown införs i Storbritannien: ”Stanna hemma”

Klockan 20.00 lokal tid adresserade premiärminister Boris Johnson den brittiska befolkningen. Den nya brittiska mutationen, som enligt Johnson är mellan 60–70 procent mer smittsam har fått smittspridningen att skena. Sjukvården är under större press än någonsin tidigare i pandemin, menade han.

– Om ingenting görs kommer den brittiska sjukvården att kollapsa inom 21 dagar, sa Johnson i talet.

Därför går Storbritannien in i en ny tuff period av landsomfattande nedstängning.

– Regeringen säger nu åt er att stanna hemma, sa Johnson.

Bland annat stängs grund och gymnasieskolorna. Johnson menar att skolorna inte nödvändigtvis är den drivande smittspridningen, men att de kan bidra i att sprida smittan mellan hemmen.

– Varför, undrar ni, har vi inte stängt skolorna tidigare, frågade sig Johnson retorisk.

– Vi har gjort allt för att hålla skolorna öppna för att vi vet hur varje enskild dag är för ett barns utbildning, vi vet att det inte är den värsta miljön för smittspridning, men skolan kan fortfarande påverka smittspridningen mellan hemmen.

De verksamheterna stängs

• All icke nödvändig detaljhandel eller personvård (frisörsalong ex)

• Restauranger får fortsätta leverera take away, dock inte take away av alkohol.

• Djurparker och andra djurattraktioner stängs

• Lagsport utomhus tillåts inte annat än på elitnivå

• Lekplatser kommer vara fortsatt öppna, så även platser för tillbedjan.

• Studenter uppmanas att resa tillbaka till sina universitet för att studera hemifrån.

• All undervisning utom den som inte går att utföra på annat sätt ska ske på distans.

Visa mer