Festande turister på Mallorca får ett chockbesked. Myndigheterna tar i med hårdhandskarna mot fylleri – med hjälp av den nya ”lagen mot omåttlig turism”.

En specialstyrka inom polisen sätts in för att upprätthålla ordningen i Magaluf och andra populära festparadis för britter, tyskar och skandinaver, enligt The Irish Sun. Tidningen uppger också att hotell anställer säkerhetsvakter för att skydda personalen samt tvingar turister att underteckna en försäkran om gott uppförande innan de får checka in.

Barer hotas av stängning

Åtta barer, fyra i Magaluf och fyra i Playa de Palma, har redan varnats för brott mot lagen och fått preliminära meddelanden om stängning, rapporterar Majorca Daily Bulletin. Sammanlagt har 90 varningar utfärdats, enligt den regionale turistministern Iago Negueruela.

– Det är svårt att på bara två månader få slut på en praxis som pågått 30 år. Reglerna är effektiva och åtföljs av höga böter, sade Negueruela på en presskonferens tidigare i veckan.

– Vi agerar kraftfullt eftersom vår destination redan har sagt att vi fått nog av en viss typ av turism. Resultatet hittills är positivt, men det återstår att se hur säsongen slutar, sade han.

Alfonso Rodriguez, borgmästare i Calvia, förklarade att den nya lagen lett till böter i 27 fall i Magaluf. Bland annat i samband med partybåtar, öppettider, förnedrande behandling av kvinnor samt balkongering, alltså att personer hoppar från hotellrummets balkong ned i poolen, något som nu har förbjudits.

”Tillämpar lagen kraftfullt”

– Området måste förstå att vi kommer att tillämpa lagen kraftfullt för att förbättra destinationen, sade han.

Enligt de nya restriktionerna begränsas försäljning och servering av alkohol. På en ”allt inkluderat”-semester får nu bara serveras tre alkoholhaltiga drinkar till lunch och lika många till middag samtidigt som ”happy hour”-erbjudanden förbjuds. Näringsställen som bryter mot reglerna kan stängas och barer som serverar alkohol på icke tillåtna tider kan få 100 000-tals kronor i böter, skriver The Irish Sun.

Ett 30-tal poliser från en specialstyrka inom det spanska civilgardet har rekryterats för att hålla ordning i turistorterna under sommaren. De beväpnade poliserna patrullerar på gator och stränder – och har observationsposter på hotellens tak.

