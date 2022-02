Ny bok hävdar: Boris Johnson ”ensam figur”

Krisen efter ”Partygate”-skandalen blir allt mer påtaglig för Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

Under fredagen blev den före detta ministern Nick Gibb den 15:e parlamentsledamoten att lämna in ett brev med krav om en misstroendeomröstning mot premiärministern.

Nu har Johnson även kritiserats av affärsmannen Michael Ashcroft i hans nya bok ”First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson”. Där hävdar han att Johnsons fru Carrie Johnson ”har makt över” premiärministern.

Ashcrofts bok tar bland annat upp anklagelser om att Carrie Johnson ska ha använt premiärministerns telefon för att ”kontrollera händelser”.

Ashcroft: ”Johnson är en ensam figur”

Ashcroft citerar även premiärministern i ett samtal med en medhjälpare:

”Gör inte något som kommer få henne (Carrie Johnson) att tortera mig när jag kommer hem. Du måste hjälpa mig. Mitt liv är eländigt där hemma. Du måste hitta ett sätt att göra det här uthärdligt för mig”, påstår Ashcroft att Johnson säger.

I boken skriver han också att Boris Johnson har blivit en ”ensam figur” som bara är omgiven av sin frus nära vänner, som dessutom ingår bland hans mest inflytelserika medhjälpare.

Enligt Daily Mail ska en talesperson för Carrie Johnson ha kritiserat Ashcrofts ”grymma anklagelser” för att vara en del av ett försök att förstöra för henne och premiärministern.

Kritiken: ”Carrie Johnson bär ansvaret”

I samband med ”Partygate”-skandalen har en rad konservativa tidningar börjat lägga ansvaret på Johnsons fru. Det påstås bland annat att Carrie Johnson arrangerade det numera ökända födelsedagsfirandet och hon anklagas även för att ha ”tröttat ut sin make.” Detta genom att kräva att Boris Johnson ska hjälpa till med bland annat att byta blöja på deras gemensamma son.

Boris Johnson ska enligt Daily Mail tycka att det handlar om ”en kvinnofientlig attack” som inte stämmer överens med verkligheten.

Boris Johnsons allierade är upprörda över att premiärministerns fru blir måltavla när hon inte kan säga ifrån själv, enligt Daily Mail.

