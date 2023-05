Våren 2021 spreds uppgifter om det påhittade ”National rape day” – ett rykte om att alla former av sexuella övergrepp på kvinnor skulle vara tillåtna den 24 april.

Det hela startades av en grupp amerikanska män som hävdade att ”grabbar har skapat en nationell våldtäktsdag” och en omtalad bildtext löd ”kvinnor, ni har blivit varnade”.

Videon som cirkulerade för två år sedan. Tiktok själva har nekat att den publicerades på Tiktok. Foto: Skärmdump

Ryktet skapades ”på skoj” men fick stor spridning på Tiktok – med tusentals videoklipp och över 40 miljoner visningar. I flera videoklipp varnades kvinnor för att lämna huset den 24 april och de uppmanades att utrusta sig med pepparspray.

Ryktet ledde till att myndigheter och organisationer i ett flertal länder slog larm, däribland brittiska Safeguarding children, och det rapporterades om oroliga kvinnor och även barn. Bland annat en 11-årig flicka i Storbritannien som kom till skolan beväpnad med knivar.

Såväl män som kvinnor reagerade på det påhittade ”National rape day”. Foto: Skärmdumpar

Svårt att stoppa

Under april månad i år fick ryktet fart igen, och även den här gången via Tiktok, rapporterar organisationen Media Matters for America.

Experter kallar den här typen av återuppstådda myter för ”zombierykten”.

– Vilket betyder att det är rykten som ploppar upp oavsett hur många gånger man motbevisar dem, säger Laura Doclos som arbetar med den här typen av frågor.

– Vissa ”zombierykten” ploppar upp för att de är relaterade till en viss händelse eller ett datum, fortsätter hon.

Som den 24 april i det här fallet.

Ville beväpna sig med vapen

Datumet och valet av månad är ingen slump, utan det har att göra med att april brukar ses som Sexual assault awareness month, en månad då man uppmärksammar och arbetar för att höja medvetenheten om sexuella övergrepp.

Inför den 24 april i år publicerade flera kvinnliga användare på Tiktok videoklipp där de berättade att de bestämt sig för att beväpna sig med elpistoler men också riktiga vapen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

I en Tiktok-video den 8 mars uppmärksammade ”Lilla aktuellt” i SVT saken.

”Ni har frågat: Är det internationella våldtäktsdagen den 24 april?” skrev tv-programmet, som riktar sig mot barn, och förtydligade att ryktet inte stämmer.

Tiktok själva har nekat till att ryktet tog fart på deras plattform för två år sedan.

