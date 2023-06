Ny attack i Ryssland – Putins strategi pekas ut

Den ryska paramilitära gruppen Ryska volontärkåren, som är motståndare till Putin, uppger själva att de genomfört en räd mot kommunhuset i staden Tjebekino under torsdagen, rapporterar The Guardian.

Den ligger bara fyra mil från gränsen mot Ukraina. Bilder i sociala medier visar ett stort kvarter med flera bränder på taket, enligt tidningen.

Lokala myndigheter har beslutat att evakuera civila på grund av omfattande artilleribeskjutning sedan i onsdags, skriver The Guardian vidare. Enligt Belgorods guvernör Vjatjeslav Gladkov har 12 ryssar skadats och 29 byggnader, bland dem en förskola, delvis förstörts sedan i onsdags.

Moskva menar att Ukraina ligger bakom attackerna, men den ryska antiputinmilisen har tagit på sig skulden. Foto: TASS / TT

Putin informerad

Rysslands president Vladimir Putin får löpande uppdateringar om läget i Belgorod. Samtidigt har det ryska försvarsdepartementet hävdat att den ryska säkerhetstjänsten FSB tillsammans med personal från gränsbevakningen slagit ut styrkor som försökt ”invadera” ryskt territorium nära Tjebekino. Det skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War i sin senaste rapport.

Det, i kombination med evakueringarna, tolkar tankesmedjan som ett sätt att öka det inhemska stödet för ett långdraget krig:

Tillvägagångssättet ”tyder på att Kreml försöker använda de begränsade attackerna för att underbygga pågående påverkansoperationer som framställer kriget i Ukraina som existentiellt”, skriver ISW.

Två milisgrupper

I förra veckan utbröt strider på flera platser i Belgorod.

Kiev har sagt att det var ryska medborgare som deltog – och att man från ukrainskt håll betraktar det som interna ryska stridigheter.

Moskva däremot, har hävdat att ukrainare ligger bakom.

Två grupper har tagit på sig ansvaret. Dels Ryska frihetslegionen, som uppger sig bestå av ryska armédesertörer som tränats av den ukrainska militära säkerhetstjänsten GUR – och dels Ryska volontärkåren som själva säger sig bestå av ryssar som slåss för Ukraina och mot Putin.

