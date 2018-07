Hästveda i norra Skåne slog under torsdagen nytt årsvärmerekord med 34,6 grader. Därmed passerades det tidigare rekordet, från Uppsala den 16 juli, då kvicksilvret i termometrarna nådde 34,4 grader.

– Det finns några orter där det finns potential att bli väldigt varmt, som Gladhammar och Målilla, båda i norra Kalmar län, säger Lasse Rydqvist vid väderinstitutet Storm.

– Däremot tror jag att den högsta noteringen i dag blir i västra Götaland och i Göteborgsområdet, där det kan bli strax över 33 grader,

Vändningen inleds under lördagen

Men redan under lördagen händer något. Då drar ostadigt väder över landet.

Både regn och åska väntas på flera håll.

– Det börjar i Östersjölandskapen och i östra Götaland under lördagsmorgonen. Åskan kommer i gång under förmiddagen. Det här kommer att generera en hel del skurar under lördagen, men det blir ännu mer under söndagsdygnet. Det här kommer sedan att driva norrut under kvällen. Då får södra Norrland en hel del regn, och under natten även mellersta Norrland.

Älvdalen kan få en del regn

Vilka områden kommer främst att få ta del av regnet?

– Tyngdpunkten kommer att ligg kring Arvika och Sunne i Värmland. Sälen och Idre i Dalafjällen kommer också få en hel del nederbörd. Men även områdena kring Älvdalen ser ut att få regn. Det här kan kanske ge dem lite hopp.

Men regnvädret blir kortvarigt. Under nästa vecka ser solen och extremvärmen ut att vara tillbaka igen.

– I Skåne och Blekinge kan det närma sig 30 grader på nytt. Sedan sprider sig det här norrut under veckan när alla skurar har dragit bort.