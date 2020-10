Nu tvingas de hemlösa bort från lyxhotellet i New York

Vid hörnet av sjuttionionde gatan och Amsterdam Avenue på Manhattans Upper West Side sitter söndagsflanörer på restaurangen Nice Matins och brunchar, med mimosas och fransk bistromat. De passar på att njuta av höstsolen innan det blir för kallt för uteserveringarna.

Några steg ner på gatan, utanför samma rostbruna ståtliga byggnad, är andra bord uppställda. Här serveras det kaffe och delas ut kläder och böcker. I ett hörn finns det ett gäng pumpor uppställda; det är ju snart halloween.

Avståndet är från brunchrestaurangen är kort, men de som samlas vid de här borden är motsatsen till de gäster som sitter på Nice Matin.

Upper West Side ligger mellan Central Park och Hudson River, och har kulturkvarteren Lincoln Center med opera och balett i söder, och prestigeuniversitet Columbia i norr. Här är de flesta liberala, välutbildade och vita.

Under pandemin har de fått nya grannar.

I vanliga fall erbjuder Hotel Lucerne ”lyxig logi i en kulturminnesmärkt byggnad från 1904”. Men eftersom ingen reste till New York var det ingen som tog in på hotellet. I stället hyrde staden New York rum här, och på tre andra hotell på Upper West Side. Staden ville inkvartera hemlösa för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Så många som 283 personer, de flesta män, flyttade in på Lucerne. Ytterligare 500 personer togs till tre andra hotell i området.

Men sedan de hemlösa bussades hit och flyttade in har högljudda protester blossat upp. Det postas i Facebookgrupper om folk som knarkar och gör sina behov ute på gatan, och att det är sexförbrytare bland de inflyttade.

– Folk är oroliga över att gå ut nu. Rädslan är påtaglig, sa Gary Kokalari till New York Times i somras.

Larry Thomas bor på The Lucerne. Foto: JOHAN ERIKSSON Det delas ut böcker, kaffe, kläder och småsaker till behövande utanför Lucerne. Foto: JOHAN ERIKSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Trumps utbrott mot borgmästaren

Larry Thomas, 59, förlorade sin partner och sitt jobb när pandemin drog in. Han jobbade som diskare och vaktmästare på en partybåt som åker runt Manhattan. Båtjobbet saktar alltid av under vintrarna när det är för kallt för båtfester, och eftersom han var ”långt nere i hackordningen” blev han av med det jobbet. Han hade ett påhugg tidigare i år, när han var med och tillverkade masker och annan skyddsutrustning åt sjukhuspersonal. Men det jobbet räckte inte så länge. Han har bott på Lucerne sedan i juli.

– Det var mycket fientlighet och hat mot oss. Det är väl så, när det är vissa personer med gott om pengar i ett område, då vill de inte ha färgade runt knuten. Det kändes som att de inte ville öppna sina hjärtan. Det påverkas man av. Jag med. Jag vill inte vara nånstans där jag inte är accepterad – åt helvete med det, kände jag. Men efter ett tag blev det bättre, vi blev som ett litet samhälle i samhället. De började fatta att det inte är så illa.

President Donald Trump har passat på att svinga vilt både mot borgmästaren Bill de Blasio och mot New Yorks guvernör Andrew Cuomo för hur de har hanterat hela coronakrisen.

”Guvernören och borgmästaren förstör stan!”, twittrade han exempelvis i september.

Även konservativa tv-profiler som Tucker Carlson och Sean Hannity på Fox News – president Trumps favoritkanal – har gått hårt åt New York.

– Ett spektakulärt, episkt misslyckande. Det här är en förhandstitt på hur Joe Bidens USA kommer se ut. Coumo och de Blasio borde skämmas. New York förfaller, sa Sean Hannity i ett inslag som bland annat handlade om de hemlösas situation. Vinjetten var New York City nightmare – mardrömmen i New York.

Och jo, under våren och sommaren var det svårt att inte reagera på mängden hemlösa i området. Många bofasta med sommarhus utanför stan lämnade Manhattan, och de som var kvar hukade hemma, för att slippa utsätta sig för risker. Få människor utöver de hemlösa syntes på gatorna.

”Ta inte ut det på oss”

Larry Thomas vid Lucerne säger att han förstår att folk blev oroade när de hemlösa flyttade in på hotellet, men att mycket har blivit oproportionerligt uppblåst.

– Visst, det finns folk här med problem. Missbruksproblem, mentala problem. Och det är ju många som bor på gatan. Men hur kan man dra alla över en kam – och ge sig på alla som på just ett ställe, som Lucerne?

– Men jag förstår. Det här var inget som förankrades i området, det bara damp ner. Men det är inte vårt fel! Det var borgmästarens beslut. Så ta inte ut det på oss här. Det är inte så att vi vill bo på nåt hotell. Jag vill bo i en lägenhet, och kunna göra samma saker som alla andra som har egna lägenheter.

– När vi pratar nu, ser jag ut som nån våldtäktsman, nån rånare, som nån som är hög på knark hela dagarna? Men det är så man blir utmålad.

Bråket om de hemlösa

Tidigare i oktober utbröt tumult utanför Lucerne när stödgrupper för de hemlösa mötte en grupp som propagerade för ”säkra gator” – och därmed att få bort de hemlösa.

Enligt New York Post stred inget område hårdare för att bli av med de nytillkomna än just Upper West Side. West Side Community Organization pressade Bill de Blasio om ”kaoset som nått krisnivå”.

Jazzsaxofonisten Kit McClure, 69, bor i området och är den av dem som stöttar de hemlösa. Hon står utanför Lucernce med en skylt där det står ”Beskatta de rika – inhys de hemlösa”. Hon håller med om att det var problematiskt i somras, då även hon undvek att vara ute när det var som värst.

– Men det är inte de män som bor här på Lucerne som har orsakat problem. Det finns andra hemlösa – som bor på gatan. Men de borde också få hjälp.

Bland dem som stöttar de hemlösa ses Trumps retorik som ett skäl till den upphetsade stämningen:

– Det här ogenomtänkt, absurt. Det är avhumaniserande för oss alla. Det är ett elakt och illasinnat system – det är Trumpism. Det är riktigt otrevligt, säger Kit McClure.

”Nu ställs rika mot fattiga”

Men protesterna har fått effekt.

De hemlösa sparkas nu ut från Lucernce, och flyttas ner till finansdistriktet vid Wall Street. Högljudda protester har redan börja dyka upp – även där. En stämningsansökan skickades in för att stoppa flytten, men en domare förkastade den.

Från och med i dag, måndag, ska hotellet tömmas. Larry Thomas säger att han inte vet exakt vilken dag han ska flytta ut.

Trots att han växte upp på Lower East Side, inte långt från det nya hotellhärbärget, är han less på att flytta runt. Det här blir hans sjätte flytt sedan han kom in ”i systemet”, som han säger. Han är lovad en lägenhet i The Bronx av de sociala myndigheterna, men han vet inte hur det blir med den heller.

– Jag är avtrubbad. Jag är trött på att bli runtskickad så här. Det är så systemet är. Allt jag vill är att komma på fötter igen. Jag kan göra det. Bara låt mig göra det! Sluta stoppa allt med byråkrati.

Men en sak har han gemensamt med Donald Trump och Sean Hannity. Larry Thomas är inte heller nåt fan av borgmästaren Bill de Blasio.

– Han är en hycklare. Han vek ner sig. Han sa en sak först. Men sen kom det lite tryck från dem med pengar, och då skickade han ut oss andra på gatan. Man kan inte lita på politiker. Han har gjort stan ännu mer uppdelad – nu ställs rika mot fattiga. Det är ledsamt. Men förhoppningsvis uppmärksammas det här, efter alla protester, så det blir nån förändring.