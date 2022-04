Liseberg är Sveriges mest besökta resmål med omkring tre miljoner gäster per år. Nu öppnar nöjesparken för ännu en säsong med berg- och dalbanor, konserter, godis och mat.

Montagebild av det nya området Luna park som ligger uppe på Lisebergs berg. Foto: Liseberg

Besökstak – trots slopade restriktioner

Förra sommaren öppnade Liseberg igen efter att ha tvingats hålla stängt i 520 dagar på grund av pandemin. Trots att det numera inte finns några restriktioner som begränsar antalet besökare har nöjesparken valt att behålla ett besökstak även under 2022.

– Vi vill undvika de här högsommardagarna där det kommer 35 000 gäster och man får stå för länge i kö. Vi försöker nu sprida ut gästerna över sommarens alla dagar för att kunna erbjuda en bättre upplevelse, säger Lisebergs kommunikatör Stefan Wern och fortsätter:

– I det nya konceptet kommer vi erbjuda differentierade priser. Är man lite flexibel kommer man kunna hitta dagar då det är betydligt billigare att köpa entré och åkpass på Liseberg.

Liseberg kommer inledningsvis släppa in 12 000 gäster per dag. En siffra som kan komma att höjas under året.

Priser Priserna varierar beroende på dag. • Entrébiljett: 95–175 kronor • Allt-i-ett-biljett: 395–595 kronor • Lisebergspasset (fri entré alla öppetdagar): 395 kronor • Stora guldpasset (fri entré och fria åk alla öppetdagar): 2 195 kronor • Lilla guldpasset (som ovan, endast småbarnsattraktioner): 1 195 kronor • Koncertbiljett: 50 kronor (du måste dessutom ha ett Lisebergspass eller guldpass) Det går att köpa biljetter både online och på plats (så vida det inte är fullbokat). Källa: Liseberg Visa mer

Årets stora nyhet

Luna park är namnet på Lisebergs stora nyhet 2022. Som en start på firandet av 100-årsjubileumet nästa år har ett nytt område öppnats upp. Där hittas bland annat två nya familjeattraktioner vid namn Turbo och Tempus.

Tempus (montagebild). Foto: QUARRY FOLD STUDIO-LISEBERG Turbo (montagebild). Foto: QUARRY FOLD STUDIO-LISEBERG

Turbo beskrivs som ”en interaktiv åktur där du får ta plats i sidovagnen på en motorcykel och själv bestämma när och hur mycket du ska åka runt, upp eller ner”.

Tempus beskrivs i sin tur som ”en åktur för hela familjen som sätter tid och rum ur spel. Med extraordinär precision roterar de fyra axlarna i perfekt harmoni – och tar dig upp och ner och runt”.

Nya åkattraktioner 2022 Turbo Höjd: cirka åtta meter Antal passagerare: 24 Kapacitet: cirka 600 personer per timme Längdgräns: 130 centimeter Längdgräns med vuxet sällskap: 90 centimeter Tempus Höjd: cirka sju meter Antal passagerare: 32 Kapacitet: cirka 500 personer per timme Längdgräns: 120 centimeter Längdgräns med vuxet sällskap: 105 centimeter Visa mer

”Actionspäckad tur”

En annan nyhet är att de som vill åka Europas högsta fritt fall Atmosfear nu kan göra det med VR-glasögon.

– Där är det valfritt för gästen om man vill uppleva Atmosfear på ett traditionellt sätt och njuta av utsikten eller om man vill uppleva attraktionen på ett helt nytt sätt, säger Stefan Wern och fortsätter:

– Du ser något helt annat än verkligheten framför dina ögon. En actionspäckad tur högt upp i luften för att sedan droppas kraftigt och snabbt ner.

Nytt är även bland annat en napolitansk pizzarestaurang samt en godisbutik i ”Pippi Långstrump-stuk”.

