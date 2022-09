I slutet av augusti dog Sovjetunionens enda president Michail Gorbatjov, 91 år gammal. På lördagsmorgonen har gatorna i Moskva fyllts med ryssar som vill hedra den tidigare presidenten och bilder visar hur sex män i uniform bär in kistan in i Hall of Columns, en ståtlig byggnad i centrala Moskva.

Men någon statsbegravning är det inte tal om. Enligt flera medier reflekterar det hur president Putin ser på sin föregångare. Och presidenten närvarar heller inte på begravningen, då det uppstod en ”schemakrock”.

Dock har Putin vid ett tidigare tillfälle lagt blommor vid Gorbatjovs kista.

Gorbatjov kommer att begravas bredvid sin fru som gick bort 1999.

