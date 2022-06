Det var under natten mot midsommardagen som norsk-iraniern Zaniar Matapour misstänks ha utfört en skottlossning mot en gayklubb i Oslo – som berövade två människor livet och skadade ytterligare minst 21 personer.

Nu har han häktats i fyra veckor misstänkt för mord, mordförsök och terrorhandlingar, rapporterar Dagbladet.

Enligt Oslo tingsrätt beläggs Matapour vidare med fullständig isolering och medieförbud, dessutom beläggs han med besöksförbud och får heller inte ta emot brev.

Rätten tog i dag inte ställning till huruvida det fanns ett terrormotiv bakom Matapours handling.

Avråder från Pride-manifestation

Samtidigt avråder norsk polis från att delta vid en en Pride-manifestation som var planerad att hållas i Oslo under måndagskvällen.

– Vi kan inte garantera säkerheten. Därför rekommenderar vi att den inte genomförs, säger Martin Strand, stabschef vid Oslopolisen på en presskonferens.

Hotbilden anses fortfarande vara ”extraordinär”, enligt säkerhetstjänsten PST.

Norska NRK frågade vid pressträffen om avrådan berodde på misstankar om att gärningsmannen inte agerade ensam.

– Det kan vara en av anledningarna, svarade Martin Strand.

Dödsskjutningarna i Oslo under natten till lördagen ledde till att den stora prideparaden samma dag ställdes in av säkerhetsskäl. Oslo Pride gick därefter ut med besked om att en manifestation skulle hållas på Rådhusplatsen under måndagskvällen mot våld och till stöd för offren och för mångfald.

