Sedan tidigare är 43-årige Zaniar Matapour gripen misstänkt för terrorbrott och mord efter skottlossningen vid gaybaren London Pub i centrala Oslo natten till 25 juni. Två personer miste livet och 21 skadades i samband med attacken.

Enligt uppgifter till norska VG ska den terrormisstänkte Zaniar Matapour tidigare ha haft samröre med Arfan Bhatti. Mataour stoppades i samband med en demonstration mot en koranbränning i våras – och vid samma tillfälle ska Bhatti blivit stoppad.

Norska polisen vill inte kommentera uppgifterna kring vem den efterlysta mannen är, men uppger att det handlar om en norsk medborgare i 40-årsåldern som är känd av polisen sedan tidigare.

– Vi har skickat ut en internationell efterlysning efter en man åtalad för medhjälp till terrorism, säger Enoksen och understryker att polisen tror att mannen befinner sig utomlands.

Zaniar Matapour greps kort efter skottlossningen och sitter häktad. Han ska ha varit känd för norska Säpo sedan 2015 – och de bedömer dådet som en ”extrem islamistisk terrorhandling”.

Brände prideflagga

Matapour och Bhatti ska i april ha stoppats av polis i samband med en SIAN-demonstration i Oslo i april. SIAN, Stoppa Islamiseringen av Norge, är en anti-islamgrupp som grundades 2008, som bland annat bränner Koranen. Enligt uppgifter till VG satt de båda i samma bil vid tillfället.

Matapours försvarsadvokat John Christian Elden har även representerat Bhatti sedan flera år tillbaka. Han vill inte kommentera efterlysningen till norska TV2:

– Vi har inga upplysningar att ge om det här. Han är i Pakistan på en känd adress. Han har inte hört något från polisen om att de önskar ha kontakt, skriver han i ett mejl till kanalen.

Bhatti lade den 14 juni upp en bild på en brinnande pride-flagga på sociala medier, enligt Dagbladet.

Ses som ledare i islamistiska miljön

Enligt norska Dagbladet har norska säkerhetstjänsten, PST, följt miljön kring Arfan Bhatti under 20 års tid. De två misstänkta ska inte vara nära vänner – men källor från säkerhetstjänsten uppger att Matapour under tiden innan dådet dragits in i den extremistiska miljön där Afran Bhatti ses som en ledarfigur.

Dagbladets källor uppger att Bhatti kan riskera upp till 21 års fängelse för psykisk medverkan till angreppet, om utredningen visar att han påverkat misstänkte Matapour att begå terrorhandlingen.

– Bhatti är ett välkänt ansikte som har varit i PST:s strålkastarljus sedan 90-talet, säger VG:s krimkommentator Øystein Milli.

VG skriver att mannen straffats flera gånger, men också blivit frikänd flera gånger, bland annat för misstänkt terrorplanering. Enligt Øystein Milli ska Bhatti vara en ledarfigur i den islamistiska organisationen Profetens Ummah.