Det vankas folkfest när Norge öppnar upp igen på lördagen.

Från 12 mars i fjol har landet haft de striktaste restriktionerna som skådats sedan krigstid. Sedan dess har öppningen skett successivt – och nu försvinner flera av de sista coronaåtgärderna.

Bland annat slopas regeln om att hålla en meters avstånd till andra och kravet på bordsservering vid restauranger och krogar.

Det har kommit som ett glädjebesked för många.

– Äntligen kan vi stå på pubbar och känna glädjen med att träffa människor igen. Det ska bli så underbart, säger musikern Jonny Sandåker till NRK.

”Hoppas att jag fortsatt har det i mig”

Han är inte ensam om att känna så. Runtom i landet förbereder sig nu krogpersonal för ett ökat tryck under kvällen.

Bartendern André Sanchez säger till Verdens gang att han tror att många inom yrket känner sig ”nervösa”.

– Nu är det tillbaka till småprat och kontakt med gästerna igen, det blir speciellt. Jag hoppas att jag fortsatt har det i mig, säger han till VG.

Marius Olson, personalchef på en populär krog i Arendal, går i liknande tankar.

– Fan, jag måste sätta upp fler folk på jobb. Detta betyder full fest, säger Olsen till NRK.

Stordalen bjuder in till brakfest

Den som är riktigt partysugen kan också söka sig till The Hub i Oslo, där hotellmagnaten Petter Stordalen bjudit in till brakfest. Under eftermiddagen har människor strömmat till lokalen, skriver NRK.

– Här, där vi är nu, är det över 1 000 människor. Vi ska dra i gång en ordentlig sjuhundrades fest och fira att vi har livet tillbaka – här förklarar vi pandemin över, säger Petter Stordalen till NRK.

– Jag ser bara fram emot en sak: Att se alla människor kramas. Vi ska ha en stor gruppkram här, fortsätter han.

De slopade restriktionerna innebär också att fler svenskar får det lättare att resa in i Norge.

Från och med lördagen slopas karantänkravet för resenärer i områden som markerats som orange. Det handlar bland annat om Värmland, Östergötland, Skåne och Gotland. Personer som reser från rödmarkerade områden måste dock fortsatt sitta i karantän i tio dagar, däribland inresande från Stockholm och Västra Götaland.

