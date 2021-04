Norsk studie om Astras vaccin: ”Skyhöga” nivåer av antikroppar

I Norge har man tillfälligt pausat all användning av Astra Zenecas vaccin efter att det rapporterats in allvarliga blodproppsfall.

Forskare har studerat de fem patienter som drabbats av den ovanliga blodproppsformen och som lades in på Rikshospitalet, och resultaten har nu publicerats i New England Journal of Medicine.

Forskarna har kommit fram till att patienterna hade extremt höga nivåer av antikroppar. Det handlar om antikroppar som binder vid ”blodplättsfaktor 4”, skriver Aftenposten.

– Vi har aldrig sett så höga nivåer av antikroppar, säger Ingvild Sørvoll vid Universitetssjukhuset i Nordnorge på en presskonferens och fortsätter:

– Sådana antikoppar kan aktivera och binda blodplättar som gör att de klumpar ihop sig.

Ska vidare undersöka reaktionen

Det tre studerade kvinnorna som avled var 37-54 år, och de fick blodproppar i hjärnan. En 39-årig kvinna och en man på 32 år har nu tillfrisknat. Alla jobbade inom vården.

– Jag kan knappt tänka mig mer allvarliga biverkningar, säger läkaren Pål André Holme, vid Oslo universitetssjukhus, rapporterar TV2.

Forskarna kallar personernas tillstånd för ”vaccinducerad immun trombotisk trombocytopeni”, med bland annat låga blodplättsnivåer.

En tysk studie har alldeles nyligen kommit fram till samma resultat, skriver Aftenposten.

Det norska teamet har inte hittat några andra gemensamma nämnare hos personerna, förutom att de fått vaccinet. Det ska undersökas vidare.

