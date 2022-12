Norsk pojke död efter fall från hotelltak i Spanien

En norsk pojke föll under söndagen nästan 16 meter efter att han trillat ner från taket på hotell i Alfaz del Pi. The Mirror skriver att han fördes till sjukhus i Alicante men hans liv gick inte att rädda. 11-åringen avled under söndagskvällen.

Polisen uppger att de utreder händelsen, men att allt pekar på att det är en olycka som orsakats av oaktsamhet – av både pojken och hans föräldrar.

The Mirror skriver vidare att pojken var på taket på grund av att han utförde parkour, en sport som går ut på att ta sig över hinder som finns i stadsmiljö.

Flera personer ska ha bevittnat dödsolyckan.