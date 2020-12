Norge efter Sveriges nya julrestriktioner: ”Löfven agerade sent”

På tisdagen varnade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson för att smittspridningen kan nå en kulmen under julhelgerna, och att det ”kan sluta riktigt illa”.

Myndigheten rekommenderar högst åtta personer vid julfirandet, samt att man undviker resor med tåg och buss. Därtill skärps tonen i de nya nationella föreskrifterna som införs 14 december, där formuleringen ”du bör” ersätts med ”du ska”.

Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är man ”skyldig” att följa föreskrifterna, även om det inte innebär några påföljder om man bryter mot reglerna.

Många länder, däribland Norge, har dock valt att införa ett visst straffansvar. Norrmännen kan sedan i våras straffas med böter om de exempelvis bryter mot karantänsplikten eller samlas för många på privata fester.

Norges smittskyddsdirektör Frode Forland anser att tilltaget har haft en symboleffekt.

– Vi har skapat en särskild nationell covid-förordning som har reviderats flera gånger under pandemin. Man kan även införa lokala föreskrifter, som ligger under det juridiska utrymmet som den norska smittskyddslagen ger. I Sverige har man till stor del förlitat sig på rekommendationer, snarare än att använda lagen. Men politikerna har alla möjligheter att sätta in juridiska hjälpmedel, säger han.

”Löfven har agerat lite sent”

I våras klubbade Sveriges riksdag en tillfällig krislag, ett tillägg i smittskyddslagen begränsat till tre månader, som skulle ge regeringen större befogenheter att agera mot smittspridning. Men lagen användes aldrig. Enligt socialministern var den inte användbar, något som har ifrågasatts av oppositionen.

Regeringen arbetar i stället med en ny pandemilag som väntas vara klar till sommaren. Riksdagen har dock krävt att arbetet skyndas på, för att lagstiftningen ska vara på plats redan under våren, rapporterar Ekot.

Frode Forland anser att svenska Folkhälsomyndigheten hittills har haft ett oproportionerligt stort inflytande över arbetet med pandemin. Han menar att Norge delvis har en annan myndighetsstruktur.

– Det är bra att regeringen har kommit ut på banan i Sverige, men jag tror att Löfven har agerat lite sent. Det här är inte bara en hälsokris, utan en samhällskris. Då fungerar det inte bara att en myndighet ska hantera det. Man måste låta allvaret genomsyra hela samhället för att alla ska förstå hur man ska förhålla sig till pandemin.

Liknande råd inför jul

De norska och svenska riktlinjerna för julfirandet är dock snarlika. I Norge får man samlas uppemot tio personer i en familj, vid två tillfällen, och i övrigt gäller högst fem personer. De avråder också från icke-nödvändiga resor.

Är det någon skillnad på fem, åtta eller tio personer?

– Nej, det viktiga är att man förstår innebörden. Vi ska hålla avstånd och inte umgås för många personer. Vi ser nu att vi har lyckats bryta kurvan i Norge, och vi är på en mycket lägre nivå jämfört med för tre-fyra veckor sedan.

Är det någon åtgärd som varit särskilt effektiv?

– Vi vet inte säkert, men flera åtgärder har haft en bra effekt tillsammans. Att vi begränsar antalet personer som får umgås, att vi stoppar krogarnas försäljning av alkohol tidigare på kvällen, att vi använder munskydd i kollektivtrafiken och köpcentrum, samt social distans och god hygien.

Sverige har följt efter när det gäller alkoholförsäljning. Tror du att vi också kommer börja rekommendera munskydd?

– Det får du fråga Folkhälsomyndigheten om. Det finns dokumentation på att munskydd kan vara ett bra komplement när det inte går att hålla avstånd. I dessa situationer är det starkt rekommenderat i Norge i områden med hög smittspridning, säger Frode Forland.

