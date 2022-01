Nordkoreas robot kunde nå amerikanskt territorium

Robottestet under natten mot söndagen var Nordkoreas sjunde under januari – fler robotar än Nordkorea avfyrat under en och samma månad sedan Kim Jong-Un tog över makten för tio år sedan.

Roboten ska ha nått en höjd på 2 000 kilometer och nått 800 kilometer från uppskjutningsplatsen i norra Nordkorea. Enligt experters beräkningar innebär det, eftersom banan var så pass hög, att roboten hade en egentlig räckvidd på upp på mellan 3 500 och 5 500 kilometer – på gränsen till en interkontinental ballistisk robot.

Natten mot måndagen meddelade nordkoreanska KCNA att det handlade om en Hwasong-12, en robot som har en räckvidd på 4 500 kilometer och kan nå det amerikanska territoriet Guam i Stilla havet.

Enligt KCNA var roboten utrustad med en kamera som to bilder på jorden när de nbefann sig i rymden. Bilder som visar Nordkorea från rymden släpptes i samband med detta.

Kunde potentiellt nå USA:s fastland

Inte sedan 2017 har Nordkorea avfyrat en så kraftfull pjäs, då man förutom Hwasong-12 testade flera interkontinentala robotar som potentiellt skulle kunna nå USA:s fastland.

Sydkoreas president Moon Jae-In säger att uppskjutningen kan ha brutit mot Nordkoreas löfte från 2018 om att sluta med kärnvapentest och långdistansrobotar. Nio dagar tidigare hotade Kim Jong-Un med att han funderar på att ”starta om alla tillfälligt avbrutna aktiviteter” med anledning av upplevda amerikanska hot.

USA har länge försökt få Nordkorea tillbaka till förhandlingsbordet, men har inte bevärdigats med något svar. I USA uppfattas Nordkoreas kavalkad av vapentester som ett sätt att försvaga det amerikanska förhandlingsläget.

– Det är klassiska förhandlingar, på sätt och vis, och förberedelse för förhandlingar, där de försöker se vad vi är villiga att gå med på som förhandsvillkor, säger en högt uppsatt tjänsteman till CNN.

– Är vi villiga att betala för att få dem till förhandlingsbordet? Men när du betalar någon för att komma till bordet kan du vara ganska säker på att de inte stannar.

Tjänstemannen säger också att Nordkorea alltid har ett motiv till att göra som de gör, men att USA:s förmåga att läsa av det motivet sällan har varit det bästa.

