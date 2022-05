Nordkorea utropar triumf efter stora covidutbrottet

Nordkorea ”övervinner framgångsrikt” krisen som utbrottet av covid-19 orsakat. Det basunerar kommunistpartiets tidning Rodong Sinmun ut i en ledare på förstasidan på söndagen, rapporterar NK News.

Glädjeropet kommer efter det att landet noterar ett minskat antal smittade under en dag. På lördagen hävdade diktatorn Kim Jong-Un och andra medlemmar av politbyrån att deras åtgärder lyckats tämja viruset och skapat en stabil situation. Antalet nya fall hade då minskat med nästan 33 000, till 186 090.

I ledaren skriver den regimtrogna skribenten att Nordkorea lyckats med något som inget annat land i världen skulle kunna göra – och kritiserar andra länder för deras svaga nedstängningar.

”Efter att ha satt världsrekord för längsta period utan ett enda fall (av covid-19) under den globala pandemin, tryckte vi lyckosamt tillbaka och kontrollerade spridningen av viruset på kort tid... vilket tydligt bevisade tusen gånger om att vårt partis epidemipolitik är rätt”, skriver tidningen och tillägger att Nordkorea var det första landet som satte in en rikstäckande nedstängning under pandemin.

Tveksamma dödssiffror från Nordkorea

Äran är, enligt tidningen, tredelad. Först och främst tillfaller den Kim Jong-Un och hans snabba svar på smittan. Även partiet äras bör. Och ett samhälle som villkorslöst litade på och följde deras vetenskapsbaserade politik.

Men även rapporteringen i det hårt kontrollerade landet spretar, enligt NK News. Tv-kanalen KCTV rapporterar att antalet ”febersjuka” fördubblats i provinsen Ryanggang och även hade ökat i flera andra provinser.

Enligt statlig media har ytterligare en person avlidit i sjukdomen, vilket ger en sammanlagd officiell dödssiffra på 67, vilket skulle ge en dödlighet på 0,003 %. Utanför Nordkorea är det inte många som litar på siffrorna, eftersom det skulle innebära den lägsta dödligheten i världen, i ett land som dras med undermålig sjukvård och är helt utan vaccinationer.

Nordkorea har kämpat mot ”feberutbrottet” sedan april. Den 12 maj bekräftade de för första gången förekomsten av covid i landet.

1,5 miljoner sjuka efter superspridarevent